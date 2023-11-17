https://ria.ru/20231117/altay-1909994662.html

Глава Алтайского края провел презентацию региона на выставке "Россия"

Глава Алтайского края провел презентацию региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.11.2023

Глава Алтайского края провел презентацию региона на выставке "Россия"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл презентацию региона в рамках Дня Сибирского федерального округа на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T06:40

2023-11-17T06:40

2023-11-17T06:41

алтайский край

экономика

алтайский край

россия

москва

виктор томенко

выставка-форум "россия"

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БАРНАУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл презентацию региона в рамках Дня Сибирского федерального округа на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба регионального правительства. "На международной выставке-форуме "Россия", организованной на территории ВДНХ в Москве, прошел День Сибирского федерального округа "Сибирь здесь". Торжественно открыл мероприятие полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Презентацию Алтайского края в рамках Дня Сибири и экскурсию по экспозиции региона провел губернатор Виктор Томенко", - говорится в сообщении. "У нашего края не только серьезные достижения, но и большой потенциал для развития. Самая протяженная сеть дорог среди регионов России с Чуйским трактом, одной из самых живописных трасс и в нашей стране, и в мире — это Алтайский край. Золотой запас круп, лидерские позиции по производству масла и сыра, других молочных продуктов — кормим не только себя и Сибирь, но и вносим свой заметный вклад в продовольственную безопасность всей страны. Больше, чем в три раза за 5 лет увеличили объем экспорта продовольственных товаров и продукции АПК. Он достиг 500 миллионов долларов, а раньше и 200 миллионов казалось очень серьезным достижением", – рассказал губернатор. Глава Алтайского края напомнил, что каждый пятый грузовой железнодорожный вагон, 7 из 10 паровых котлов в России производятся на Алтае. "Мы — лидеры по производству топливных систем класса "Евро-5" и за последние несколько лет серьезно нарастили мощь в аграрном машиностроении. Это только некоторые из наших заметных успехов. А еще Алтай — это, конечно, одно из самых привлекательных мест в России с точки зрения туризма. Настоящий спорт — с одним из лучших в мире современным гребным каналом", – отметил Томенко. Международная выставка - форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция. 19 ноября на выставке состоится День Алтайского края.

https://ria.ru/20231107/rossiya-1907837008.html

https://ria.ru/20231030/kalendar-1906128815.html

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