https://ria.ru/20231117/altay-1909994662.html
Глава Алтайского края провел презентацию региона на выставке "Россия"
Глава Алтайского края провел презентацию региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 17.11.2023
Глава Алтайского края провел презентацию региона на выставке "Россия"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл презентацию региона в рамках Дня Сибирского федерального округа на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T06:40
2023-11-17T06:40
2023-11-17T06:41
алтайский край
экономика
алтайский край
россия
москва
виктор томенко
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894490235_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_55962ec399a512913ce79abcf5b2e939.jpg
БАРНАУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл презентацию региона в рамках Дня Сибирского федерального округа на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба регионального правительства. "На международной выставке-форуме "Россия", организованной на территории ВДНХ в Москве, прошел День Сибирского федерального округа "Сибирь здесь". Торжественно открыл мероприятие полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Презентацию Алтайского края в рамках Дня Сибири и экскурсию по экспозиции региона провел губернатор Виктор Томенко", - говорится в сообщении. "У нашего края не только серьезные достижения, но и большой потенциал для развития. Самая протяженная сеть дорог среди регионов России с Чуйским трактом, одной из самых живописных трасс и в нашей стране, и в мире — это Алтайский край. Золотой запас круп, лидерские позиции по производству масла и сыра, других молочных продуктов — кормим не только себя и Сибирь, но и вносим свой заметный вклад в продовольственную безопасность всей страны. Больше, чем в три раза за 5 лет увеличили объем экспорта продовольственных товаров и продукции АПК. Он достиг 500 миллионов долларов, а раньше и 200 миллионов казалось очень серьезным достижением", – рассказал губернатор. Глава Алтайского края напомнил, что каждый пятый грузовой железнодорожный вагон, 7 из 10 паровых котлов в России производятся на Алтае. "Мы — лидеры по производству топливных систем класса "Евро-5" и за последние несколько лет серьезно нарастили мощь в аграрном машиностроении. Это только некоторые из наших заметных успехов. А еще Алтай — это, конечно, одно из самых привлекательных мест в России с точки зрения туризма. Настоящий спорт — с одним из лучших в мире современным гребным каналом", – отметил Томенко. Международная выставка - форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция. 19 ноября на выставке состоится День Алтайского края.
https://ria.ru/20231107/rossiya-1907837008.html
https://ria.ru/20231030/kalendar-1906128815.html
алтайский край
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894490235_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_dd148f37749cc08c0998225ad4b7a6a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алтайский край, россия, москва, виктор томенко, выставка-форум "россия"
Алтайский край, Экономика, Алтайский край, Россия, Москва, Виктор Томенко, Выставка-форум "Россия"
Глава Алтайского края провел презентацию региона на выставке "Россия"
Глава Алтайского края провел презентацию региона на выставке "Россия" на ВДНХ
БАРНАУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл презентацию региона в рамках Дня Сибирского федерального округа на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"На международной выставке-форуме "Россия", организованной на территории ВДНХ в Москве, прошел День Сибирского федерального округа "Сибирь здесь". Торжественно открыл мероприятие полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Презентацию Алтайского края в рамках Дня Сибири и экскурсию по экспозиции региона провел губернатор Виктор Томенко", - говорится в сообщении.
"У нашего края не только серьезные достижения, но и большой потенциал для развития. Самая протяженная сеть дорог среди регионов России
с Чуйским трактом, одной из самых живописных трасс и в нашей стране, и в мире — это Алтайский край. Золотой запас круп, лидерские позиции по производству масла и сыра, других молочных продуктов — кормим не только себя и Сибирь, но и вносим свой заметный вклад в продовольственную безопасность всей страны. Больше, чем в три раза за 5 лет увеличили объем экспорта продовольственных товаров и продукции АПК. Он достиг 500 миллионов долларов, а раньше и 200 миллионов казалось очень серьезным достижением", – рассказал губернатор.
Глава Алтайского края напомнил, что каждый пятый грузовой железнодорожный вагон, 7 из 10 паровых котлов в России производятся на Алтае.
Посетителей выставки "Россия" на ВДНХ угостят необычными алтайскими блюдами
"Мы — лидеры по производству топливных систем класса "Евро-5" и за последние несколько лет серьезно нарастили мощь в аграрном машиностроении. Это только некоторые из наших заметных успехов. А еще Алтай — это, конечно, одно из самых привлекательных мест в России с точки зрения туризма. Настоящий спорт — с одним из лучших в мире современным гребным каналом", – отметил Томенко.
Международная выставка - форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего действует 131 экспозиция. 19 ноября на выставке состоится День Алтайского края.
Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия"