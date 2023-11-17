https://ria.ru/20231117/alibasov-1910027120.html

Бари Алибасов перенес повторную операцию на позвоночнике

Бари Алибасов перенес повторную операцию на позвоночнике - РИА Новости, 17.11.2023

Бари Алибасов перенес повторную операцию на позвоночнике

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов перенес повторную операцию на позвоночнике, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:53

2023-11-17T10:53

2023-11-17T10:53

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов перенес повторную операцию на позвоночнике, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший."Бари Каримович перенес операцию на позвоночнике месяц назад", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас продюсер чувствует себя отлично.По его словам, Алибасов обратился к врачам после первой операции на позвоночнике, которую провели два с половиной года назад. Оказалось, что в нем не все правильно срослось, и знаменитый продюсер часто испытывал боль.

https://ria.ru/20231012/nikolaev-1902200545.html

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, бари алибасов, на-на