https://ria.ru/20231117/aktivisty-1910080911.html
В Лондоне задержали 16 активистов, мешавших проехать скорой
В Лондоне задержали 16 активистов, мешавших проехать скорой - РИА Новости, 17.11.2023
В Лондоне задержали 16 активистов, мешавших проехать скорой
Полиция Лондона задержала 16 активистов экологического движения Just Stop Oil, которые устроили акцию протеста против добычи нефти и газа на дороге в центре... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:58
2023-11-17T13:58
2023-11-17T13:58
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Полиция Лондона задержала 16 активистов экологического движения Just Stop Oil, которые устроили акцию протеста против добычи нефти и газа на дороге в центре Лондона, демонстранты затормозили движение транспорта, мешая проехать машине скорой помощи с включенными "мигалками", сообщила в пятницу сама полиция. На прошлой неделе машина скорой помощи также застряла в пробке на мосту Ватерлоо в Лондоне из-за протестов экоактивистов. "Полицейские задержали всех активистов, устроивших медленный марш в (районе) Уайтхолл. Ещё одна машина скорой помощи, у которой были включены "мигалки", застряла (в пробке) из-за перебоев, которые вызвал этот медленный марш ", - сообщило ведомство в соцсети X. Отмечается, что в общей сложности 16 активистов приняли участие в акции протеста и были впоследствии задержаны. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, неоднократно устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
https://ria.ru/20231111/aktivisty-1908911416.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, шеффилд
В Лондоне задержали 16 активистов, мешавших проехать скорой
Полиция в Лондоне задержала 16 активистов, мешавших проехать скорой
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Полиция Лондона задержала 16 активистов экологического движения Just Stop Oil, которые устроили акцию протеста против добычи нефти и газа на дороге в центре Лондона, демонстранты затормозили движение транспорта, мешая проехать машине скорой помощи с включенными "мигалками", сообщила в пятницу сама полиция.
На прошлой неделе машина скорой помощи также застряла в пробке на мосту Ватерлоо в Лондоне из-за протестов экоактивистов.
«
"Полицейские задержали всех активистов, устроивших медленный марш в (районе) Уайтхолл. Ещё одна машина скорой помощи, у которой были включены "мигалки", застряла (в пробке) из-за перебоев, которые вызвал этот медленный марш ", - сообщило ведомство в соцсети X.
Отмечается, что в общей сложности 16 активистов приняли участие в акции протеста и были впоследствии задержаны.
В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде
, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, неоднократно устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
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