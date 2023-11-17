https://ria.ru/20231117/agroklaster-1909992321.html
В Херсонской области планируют построить крупный агрокластер
В Херсонской области планируют построить крупный агрокластер - РИА Новости, 17.11.2023
В Херсонской области планируют построить крупный агрокластер
Крупный аграрный кластер планируют построить в Херсонской области, сообщил РИА Новости сенатор от региона области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:51
2023-11-17T05:51
2023-11-17T05:52
экономика
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Крупный аграрный кластер планируют построить в Херсонской области, сообщил РИА Новости сенатор от региона области Игорь Кастюкевич. "В планах – строительство агрокластера для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции, в частности овощей и фруктов", - сказал Кастюкевич. По его словам, Херсонская область должна развиваться как сельскохозяйственный регион России. "Есть планы по модернизации систем орошения - при Советском Союзе они были одними из лучших, - создания комфортной инфраструктуры и многое другое", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20231116/zhd-1909752061.html
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экономика, херсонская область , россия
Экономика, Херсонская область , Россия
В Херсонской области планируют построить крупный агрокластер
В Херсонской области планируют построить крупный агрокластер