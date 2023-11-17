Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области планируют построить крупный агрокластер - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 17.11.2023 (обновлено: 05:52 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/agroklaster-1909992321.html
В Херсонской области планируют построить крупный агрокластер
В Херсонской области планируют построить крупный агрокластер - РИА Новости, 17.11.2023
В Херсонской области планируют построить крупный агрокластер
Крупный аграрный кластер планируют построить в Херсонской области, сообщил РИА Новости сенатор от региона области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:51
2023-11-17T05:52
экономика
херсонская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568674_0:58:3076:1789_1920x0_80_0_0_a207e8f075886d115fbfca13961d5b94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Крупный аграрный кластер планируют построить в Херсонской области, сообщил РИА Новости сенатор от региона области Игорь Кастюкевич. "В планах – строительство агрокластера для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции, в частности овощей и фруктов", - сказал Кастюкевич. По его словам, Херсонская область должна развиваться как сельскохозяйственный регион России. "Есть планы по модернизации систем орошения - при Советском Союзе они были одними из лучших, - создания комфортной инфраструктуры и многое другое", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20231116/zhd-1909752061.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801568674_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_a374b4cbefbfa58fa8d807dbe934c663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, херсонская область , россия
Экономика, Херсонская область , Россия
В Херсонской области планируют построить крупный агрокластер

В Херсонской области планируют построить крупный агрокластер

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкОбработка зерна, собранного с полей в Херсонской области
Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Крупный аграрный кластер планируют построить в Херсонской области, сообщил РИА Новости сенатор от региона области Игорь Кастюкевич.
«
"В планах – строительство агрокластера для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции, в частности овощей и фруктов", - сказал Кастюкевич.
По его словам, Херсонская область должна развиваться как сельскохозяйственный регион России.
"Есть планы по модернизации систем орошения - при Советском Союзе они были одними из лучших, - создания комфортной инфраструктуры и многое другое", - подчеркнул сенатор.
Железнодорожный вокзал в Симферополе
Сенатор рассказал, когда Херсонскую область и Крым свяжут железной дорогой
16 ноября, 09:17
 
ЭкономикаХерсонская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала