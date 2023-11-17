https://ria.ru/20231117/agressiya-1909987653.html

Посольство России обвинило США в проявлении агрессии

Посольство России обвинило США в проявлении агрессии - РИА Новости, 17.11.2023

Посольство России обвинило США в проявлении агрессии

США откровенно агрессивны в адрес России, но попытки ее надломить тщетны, заявило посольство РФ в Вашингтоне. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T04:02

2023-11-17T04:02

2023-11-17T04:02

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. США откровенно агрессивны в адрес России, но попытки ее надломить тщетны, заявило посольство РФ в Вашингтоне. "В истории взаимодействия двух держав были взлеты и падения, конфронтация и разрядка, братство по оружию и гонка вооружений. Периоды нормального диалога приносили только пользу народам обеих стран и интересам глобальной безопасности. Однако нынешние времена характеризуются откровенной агрессией со стороны Вашингтона, который провозгласил целью "стратегическое поражение" России. Ставка делается на истощение отечественной экономики, разжигание протестных настроений и демонизацию Москвы на международной арене", - говорится в заявлении посольства. Отмечается, что США упорно пытаются задействовать против России весь санкционный арсенал". "Ограничения множатся как под надуманными предлогами о необходимости противостоять российскому влиянию в различных уголках мира, так и в сугубо корыстных целях. В частности, речь - о стремлении администрации перекроить глобальную энергокарту при помощи нелегитимных антирыночных инициатив вроде "ценовых потолков" на наше сырье", - говорится в сообщении. "Вашингтону необходимо наконец осознать тщетность размахивания санкционной дубинкой и попыток надломить Россию. Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое. Американские претензии на руководство всей планетой вызывают возрастающее сопротивление мирового большинства. Чем раньше местные правящие круги усмирят свои амбиции, откажутся от методов экономического и политического диктата, тем проще им будет встроиться в формирующуюся полицентричную систему международных отношений", - подчеркнули в посольстве. В дипмиссии обратили внимание на объявление о новых санкциях США против ряда физических и юридических лиц из балканских стран, которых госдеп и минфин США назвали "проводниками российского влияния" в регионе. Посольство назвало это решение "деструктивным", указав на симптоматичность объявления о новых рестрикциях в 90-летие со дня установления дипотношений между СССР и США.

https://ria.ru/20231117/ssha-1909984899.html

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в мире, россия, сша