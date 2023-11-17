https://ria.ru/20231117/aeroflot-1910074933.html

"Аэрофлот" и Ассоциация турсервисов КНР договорились о взаимопонимании

"Аэрофлот" и Ассоциация турсервисов КНР договорились о взаимопонимании - РИА Новости, 17.11.2023

"Аэрофлот" и Ассоциация турсервисов КНР договорились о взаимопонимании

Российская авиакомпания "Аэрофлот" заключила трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Китайской ассоциацией туристических сервисов и Российской ассоциацией... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:38

2023-11-17T13:38

2023-11-17T13:39

пресс-релизы

аэрофлот

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МОСКВА, 17 ноя – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" заключила трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Китайской ассоциацией туристических сервисов и Российской ассоциацией международного туризма "Мир без границ". Подписание документа состоялось в рамках Генеральной ассамблеи участников Всемирного туристического альянса, которая проходит в городе Ханчжоу (КНР) с 14 по 17 ноября. Условия меморандума направлены на расширение практики безвизовых обменов для организованных туристических групп обеих стран и повышение качества обслуживания путешественников. Стороны будут рекомендовать туристическим компаниям России и КНР укреплять взаимное доверие и объединять усилия для работы в аэропортах присутствия ПАО "Аэрофлот". Туристические организации будут получать информационную и организационную поддержку представителей авиакомпании при прохождении пассажирами аэропортового контроля и формальных процедур. "Аэрофлот" рассмотрит предоставление специальных условий перелёта для групп профессиональных посетителей, путешествующих с целями развития туризма между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой: работникам туристических компаний, представителям СМИ, экспертам и лидерам общественного мнения. "Меморандум о сотрудничестве, который мы подписываем сегодня, позволит значительно расширить сотрудничество России и КНР в сфере туризма. Российские и китайские туристы получат новые возможности для комфортных безвизовых путешествий, а наша авиакомпания будет обеспечивать их пунктуальными и безопасными перелетами. Ориентируясь на постоянно растущий спрос, мы развиваем программу полетов в КНР, дополняя расписание прямыми рейсами в ключевые пункты Китая не только из Москвы, но и регионов России. При текущем объеме рейсов пассажирская загрузка достигает 91%, а с подписанием меморандума мы планируем еще нарастить перевозки и будем стремиться к допандемийным показателям. Надеюсь, что воздушные линии "Аэрофлота" будут и далее способствовать укреплению деловых, туристических и дружественных связей между Россией и Китаем", - отметил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, слова которого приводятся в сообщении. В действующем зимнем сезонном расписании Группа "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. 23 декабря Аэрофлот возобновляет полёты в Гонконг. В рамках региональной программы с декабря запланированы прямые рейсы в города Китая из Красноярска (Пекин, Харбин), Владивостока (Пекин, Харбин), Иркутска (Пекин). Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пресс-релизы, аэрофлот