"Аэрофлот" подписал меморандум о взаимопонимании с турсервисами КНР
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. "Аэрофлот" заключил трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Китайской ассоциацией туристических сервисов и Российской ассоциацией международного туризма "Мир без границ", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Условия меморандума направлены на расширение практики безвизовых обменов для организованных туристических групп обеих стран и повышение качества обслуживания путешественников. Стороны будут рекомендовать туристическим компаниям России и КНР укреплять взаимное доверие и объединять усилия для работы в аэропортах присутствия "Аэрофлота". Туристические организации будут получать информационную и организационную поддержку представителей авиакомпании при прохождении пассажирами аэропортового контроля и формальных процедур, говорится в сообщении.
"Аэрофлот" рассмотрит предоставление специальных условий перелета для групп профессиональных посетителей, путешествующих с целями развития туризма между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой: работникам туристических компаний, представителям СМИ, экспертам и лидерам общественного мнения.
"Меморандум о сотрудничестве, который мы подписываем сегодня, позволит значительно расширить сотрудничество России и КНР в сфере туризма. Российские и китайские туристы получат новые возможности для комфортных безвизовых путешествий, а наша авиакомпания будет обеспечивать их пунктуальными и безопасными перелетами. Ориентируясь на постоянно растущий спрос, мы развиваем программу полетов в КНР, дополняя расписание прямыми рейсами в ключевые пункты Китая не только из Москвы, но и регионов России. При текущем объеме рейсов пассажирская загрузка достигает 91%, а с подписанием меморандума мы планируем еще нарастить перевозки и будем стремиться к допандемийным показателям. Надеюсь, что воздушные линии "Аэрофлота" будут и далее способствовать укреплению деловых, туристических и дружественных связей между Россией и Китаем", - отметил первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, слова которого приводятся в сообщении.
В действующем зимнем сезонном расписании Группа "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Кроме того, 23 декабря "Аэрофлот" возобновляет полеты в Гонконг. В рамках региональной программы с декабря запланированы прямые рейсы в города Китая из Красноярска (Пекин, Харбин), Владивостока (Пекин, Харбин), Иркутска (Пекин), напомнили в пресс-службе.