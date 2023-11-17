Как тренируют пилотов и бортпроводников "Аэрофлота"

За год через учебный центр проходят более 50 тысяч человек. Это авиационный персонал "Аэрофлота" и его дочерних авиакомпаний, а также специалисты других авиаперевозчиков. Все бортпроводники и пилоты раз в год проходят тренировку по программе "Суша" и раз в два года повышают квалификацию в рамках водной подготовки.