Как тренируют пилотов и бортпроводников "Аэрофлота"

Рядом с аэропортом Шереметьево расположен тренажерный комплекс департамента подготовки авиационных специалистов авиакомпании "Аэрофлот". Это уникальный учебный центр для подготовки авиационного персонала, который не имеет аналогов в России и является крупнейшим в Восточной Европе.
Рядом с аэропортом Шереметьево расположен тренажерный комплекс департамента подготовки авиационных специалистов авиакомпании "Аэрофлот". Это уникальный учебный центр для подготовки авиационного персонала, который не имеет аналогов в России и является крупнейшим в Восточной Европе.
Здесь находятся полнопилотажные тренажеры на все типы воздушных судов, эксплуатируемых "Аэрофлотом". Два раза в год пилоты обязательно проходят две 4-часовые тренажерные сессии, в рамках которых отрабатываются самые разные ситуации.
Здесь находятся полнопилотажные тренажеры на все типы воздушных судов, эксплуатируемых "Аэрофлотом". Два раза в год пилоты обязательно проходят две 4-часовые тренажерные сессии, в рамках которых отрабатываются самые разные ситуации.
Старший пилот-инструктор Игорь Филонов выполнил полет на полнопилотажном авиатренажере Airbus A350. Он отметил, что комплексный тренажер позволяет имитировать полет со степенью реалистичности до 95%.
Старший пилот-инструктор Игорь Филонов выполнил полет на полнопилотажном авиатренажере Airbus A350. Он отметил, что комплексный тренажер позволяет имитировать полет со степенью реалистичности до 95%.
По словам пилота, на тренажере могут отрабатываться стандартные и нестандартные ситуации. Он предназначен для полной комплексной подготовки летного состава.
По словам пилота, на тренажере могут отрабатываться стандартные и нестандартные ситуации. Он предназначен для полной комплексной подготовки летного состава.
За год через учебный центр проходят более 50 тысяч человек. Это авиационный персонал "Аэрофлота" и его дочерних авиакомпаний, а также специалисты других авиаперевозчиков. Все бортпроводники и пилоты раз в год проходят тренировку по программе "Суша" и раз в два года повышают квалификацию в рамках водной подготовки.
За год через учебный центр проходят более 50 тысяч человек. Это авиационный персонал "Аэрофлота" и его дочерних авиакомпаний, а также специалисты других авиаперевозчиков. Все бортпроводники и пилоты раз в год проходят тренировку по программе "Суша" и раз в два года повышают квалификацию в рамках водной подготовки.
Тренажер "Вода" представляет собой бассейн размером 22 на 24 метра и глубиной почти три метра. По словам представителей авиакомпании, это самый большой бассейн по площади в Восточной Европе, оснащенный установкой, имитирующей тропический дождь.
Тренажер "Вода" представляет собой бассейн размером 22 на 24 метра и глубиной почти три метра. По словам представителей авиакомпании, это самый большой бассейн по площади в Восточной Европе, оснащенный установкой, имитирующей тропический дождь.
На тренажере "Вода" бортпроводники отрабатывают навыки спасения на воде в случае приводнения воздушного судна.
На тренажере "Вода" бортпроводники отрабатывают навыки спасения на воде в случае приводнения воздушного судна.
В тренажерном комплексе бортпроводники отрабатывают процедуру эвакуации из самолетов с помощью надувных трапов. Их высота соответствует реальному самолету и составляет до 4-5 метров в зависимости от типа воздушного судна.
В тренажерном комплексе бортпроводники отрабатывают процедуру эвакуации из самолетов с помощью надувных трапов. Их высота соответствует реальному самолету и составляет до 4-5 метров в зависимости от типа воздушного судна.
На занятиях бортпроводники отрабатывают различные ситуации: разгерметизацию на борту, тушение пожара, оказание первой помощи пассажиру, приводнение и другие нештатные ситуации.
На занятиях бортпроводники отрабатывают различные ситуации: разгерметизацию на борту, тушение пожара, оказание первой помощи пассажиру, приводнение и другие нештатные ситуации.
В департаменте подготовки авиационного персонала авиаспециалисты ежегодно подтверждают теоретическую подготовку и отрабатывают практические навыки. Кроме того, авиакомпания внедрила новую систему подготовки и переподготовки своих пилотов, которая основана на стандарте Международной организации гражданской авиации (ICAO).
В департаменте подготовки авиационного персонала авиаспециалисты ежегодно подтверждают теоретическую подготовку и отрабатывают практические навыки. Кроме того, авиакомпания внедрила новую систему подготовки и переподготовки своих пилотов, которая основана на стандарте Международной организации гражданской авиации (ICAO).