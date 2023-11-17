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Как тренируют пилотов и бортпроводников "Аэрофлота" - РИА Новости, 17.11.2023
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16:06 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/aeroflot-1909887518.html
Как тренируют пилотов и бортпроводников "Аэрофлота"
Как тренируют пилотов и бортпроводников "Аэрофлота" - РИА Новости, 17.11.2023
Как тренируют пилотов и бортпроводников "Аэрофлота"
Аэрофлот продемонстрировал журналистам тренажерный комплекс, в котором проходят обучение и регулярные тренировки пилоты и бортпроводники. Недавно авиакомпания... РИА Новости, 17.11.2023
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2023-11-17T16:06
фото
аэрофлот
авиация
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Аэрофлот продемонстрировал журналистам тренажерный комплекс, в котором проходят обучение и регулярные тренировки пилоты и бортпроводники. Недавно авиакомпания внедрила новую систему подготовки и переподготовки своих пилотов – Evidence based training (EBT), – основанную на стандарте Международной организации гражданской авиации.Яркие моменты тренировок – в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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фото, фото, аэрофлот, авиация
Фото, Аэрофлот, Авиация

Как тренируют пилотов и бортпроводников "Аэрофлота"

Читать ria.ru в
Аэрофлот продемонстрировал журналистам тренажерный комплекс, в котором проходят обучение и регулярные тренировки пилоты и бортпроводники. Недавно авиакомпания внедрила новую систему подготовки и переподготовки своих пилотов – Evidence based training (EBT), – основанную на стандарте Международной организации гражданской авиации.
Яркие моменты тренировок – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Рядом с аэропортом Шереметьево расположен тренажерный комплекс департамента подготовки авиационных специалистов авиакомпании "Аэрофлот". Это уникальный учебный центр для подготовки авиационного персонала, который не имеет аналогов в России и является крупнейшим в Восточной Европе.

Полнопилотажный авиатренажер Airbus A-350 для обучения экипажей управлению пассажирскими самолетами в тренажерном зале центра подготовки специалистов авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

Рядом с аэропортом Шереметьево расположен тренажерный комплекс департамента подготовки авиационных специалистов авиакомпании "Аэрофлот". Это уникальный учебный центр для подготовки авиационного персонала, который не имеет аналогов в России и является крупнейшим в Восточной Европе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Здесь находятся полнопилотажные тренажеры на все типы воздушных судов, эксплуатируемых "Аэрофлотом". Два раза в год пилоты обязательно проходят две 4-часовые тренажерные сессии, в рамках которых отрабатываются самые разные ситуации.

Пилоты в полнопилотажном авиатренажере Airbus A-350 в рамках подготовки специалистов авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

Здесь находятся полнопилотажные тренажеры на все типы воздушных судов, эксплуатируемых "Аэрофлотом". Два раза в год пилоты обязательно проходят две 4-часовые тренажерные сессии, в рамках которых отрабатываются самые разные ситуации.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Старший пилот-инструктор Игорь Филонов выполнил полет на полнопилотажном авиатренажере Airbus A350. Он отметил, что комплексный тренажер позволяет имитировать полет со степенью реалистичности до 95%.

Пилот выполняет полет на полнопилотажном авиатренажере Airbus A-350 в рамках подготовки специалистов авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

Старший пилот-инструктор Игорь Филонов выполнил полет на полнопилотажном авиатренажере Airbus A350. Он отметил, что комплексный тренажер позволяет имитировать полет со степенью реалистичности до 95%.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

По словам пилота, на тренажере могут отрабатываться стандартные и нестандартные ситуации. Он предназначен для полной комплексной подготовки летного состава.

Пилот выполняет полет на полнопилотажном авиатренажере Airbus A-350 в рамках подготовки специалистов авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

По словам пилота, на тренажере могут отрабатываться стандартные и нестандартные ситуации. Он предназначен для полной комплексной подготовки летного состава.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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4 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

За год через учебный центр проходят более 50 тысяч человек. Это авиационный персонал "Аэрофлота" и его дочерних авиакомпаний, а также специалисты других авиаперевозчиков. Все бортпроводники и пилоты раз в год проходят тренировку по программе "Суша" и раз в два года повышают квалификацию в рамках водной подготовки.

Пилот-инструктор и бортпроводники во время подготовки к полетам на авиатренажере в рамках подготовки специалистов авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

За год через учебный центр проходят более 50 тысяч человек. Это авиационный персонал "Аэрофлота" и его дочерних авиакомпаний, а также специалисты других авиаперевозчиков. Все бортпроводники и пилоты раз в год проходят тренировку по программе "Суша" и раз в два года повышают квалификацию в рамках водной подготовки.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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5 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Тренажер "Вода" представляет собой бассейн размером 22 на 24 метра и глубиной почти три метра. По словам представителей авиакомпании, это самый большой бассейн по площади в Восточной Европе, оснащенный установкой, имитирующей тропический дождь.

Бортпроводники отрабатывают ситуацию приводнения воздушного судна на тренажере Бассейн в зоне для отработки навыков спасения на воде в центре подготовки специалистов авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

Тренажер "Вода" представляет собой бассейн размером 22 на 24 метра и глубиной почти три метра. По словам представителей авиакомпании, это самый большой бассейн по площади в Восточной Европе, оснащенный установкой, имитирующей тропический дождь.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На тренажере "Вода" бортпроводники отрабатывают навыки спасения на воде в случае приводнения воздушного судна.

Бортпроводник наблюдает за отработкой ситуации приводнения воздушного судна на тренажере Бассейн в зоне для отработки навыков спасения на воде в центре подготовки специалистов авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

На тренажере "Вода" бортпроводники отрабатывают навыки спасения на воде в случае приводнения воздушного судна.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В тренажерном комплексе бортпроводники отрабатывают процедуру эвакуации из самолетов с помощью надувных трапов. Их высота соответствует реальному самолету и составляет до 4-5 метров в зависимости от типа воздушного судна.

Бортпроводники отрабатывают эвакуацию из самолета Airbus A-350 с помощью надувного трапа в центре подготовки специалистов авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

В тренажерном комплексе бортпроводники отрабатывают процедуру эвакуации из самолетов с помощью надувных трапов. Их высота соответствует реальному самолету и составляет до 4-5 метров в зависимости от типа воздушного судна.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На занятиях бортпроводники отрабатывают различные ситуации: разгерметизацию на борту, тушение пожара, оказание первой помощи пассажиру, приводнение и другие нештатные ситуации.

Бортпроводники отрабатывают разгерметизацию на борту на авиатренажере Airbus A-320/321 в центре подготовки специалистов авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

На занятиях бортпроводники отрабатывают различные ситуации: разгерметизацию на борту, тушение пожара, оказание первой помощи пассажиру, приводнение и другие нештатные ситуации.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В департаменте подготовки авиационного персонала авиаспециалисты ежегодно подтверждают теоретическую подготовку и отрабатывают практические навыки. Кроме того, авиакомпания внедрила новую систему подготовки и переподготовки своих пилотов, которая основана на стандарте Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Бортпроводники отрабатывают разгерметизацию на борту на авиатренажере Airbus A-320/321 в центре подготовки специалистов авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

В департаменте подготовки авиационного персонала авиаспециалисты ежегодно подтверждают теоретическую подготовку и отрабатывают практические навыки. Кроме того, авиакомпания внедрила новую систему подготовки и переподготовки своих пилотов, которая основана на стандарте Международной организации гражданской авиации (ICAO).

© РИА Новости / Алексей Никольский
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10 из 10
 
ФотоАэрофлотАвиация
 
 
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