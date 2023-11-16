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"Серьезная проблема". В США сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909961951.html
"Серьезная проблема". В США сделали неожиданное заявление о Зеленском
"Серьезная проблема". В США сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 16.11.2023
"Серьезная проблема". В США сделали неожиданное заявление о Зеленском
Президент Владимир Зеленский, возможно, единственный на Украине хочет продолжать конфликт в его нынешней форме, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T21:37
2023-11-16T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский, возможно, единственный на Украине хочет продолжать конфликт в его нынешней форме, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский, возможно, остался единственным среди высокопоставленных украинских чиновников, кто хочет продолжать военные действия в их текущем виде", — предположил он.По мнению эксперта, глава республики по политическим и, возможно, личным причинам не хочет прекращения конфликта. Джиральди также добавил, что Зеленский заблуждается, придерживаясь подобной позиции. При этом спикер заметил, что сейчас у Вашингтона появилась другая, более серьезная проблема из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.&quot;Поддержка Украины рушится, потому что она неустойчивая и всегда была таковой&quot;, — резюмировал он.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.При этом ранее в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909951199.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909853304.html
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в мире, украина, владимир зеленский, джо байден, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Серьезная проблема". В США сделали неожиданное заявление о Зеленском

Экс-агент ЦРУ Джиральди: Зеленский единственный хочет продолжать конфликт

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский, возможно, единственный на Украине хочет продолжать конфликт в его нынешней форме, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленский, возможно, остался единственным среди высокопоставленных украинских чиновников, кто хочет продолжать военные действия в их текущем виде", — предположил он.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
СМИ: Украине намекнули на прекращение американской помощи
Вчера, 20:24
По мнению эксперта, глава республики по политическим и, возможно, личным причинам не хочет прекращения конфликта. Джиральди также добавил, что Зеленский заблуждается, придерживаясь подобной позиции. При этом спикер заметил, что сейчас у Вашингтона появилась другая, более серьезная проблема из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
«

"Поддержка Украины рушится, потому что она неустойчивая и всегда была таковой", — резюмировал он.

В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
При этом ранее в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
"Осталось недолго". В США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским
Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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