https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909961951.html

"Серьезная проблема". В США сделали неожиданное заявление о Зеленском

"Серьезная проблема". В США сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 16.11.2023

"Серьезная проблема". В США сделали неожиданное заявление о Зеленском

Президент Владимир Зеленский, возможно, единственный на Украине хочет продолжать конфликт в его нынешней форме, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T21:37

2023-11-16T21:37

2023-11-16T21:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский, возможно, единственный на Украине хочет продолжать конфликт в его нынешней форме, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский, возможно, остался единственным среди высокопоставленных украинских чиновников, кто хочет продолжать военные действия в их текущем виде", — предположил он.По мнению эксперта, глава республики по политическим и, возможно, личным причинам не хочет прекращения конфликта. Джиральди также добавил, что Зеленский заблуждается, придерживаясь подобной позиции. При этом спикер заметил, что сейчас у Вашингтона появилась другая, более серьезная проблема из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке."Поддержка Украины рушится, потому что она неустойчивая и всегда была таковой", — резюмировал он.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.При этом ранее в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909951199.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909853304.html

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в мире, украина, владимир зеленский, джо байден, центральное разведывательное управление (цру)