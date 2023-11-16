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СМИ: Запад вынес Зеленскому тайное предупреждение о Путине - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 16.11.2023 (обновлено: 19:53 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909939099.html
СМИ: Запад вынес Зеленскому тайное предупреждение о Путине
СМИ: Запад вынес Зеленскому тайное предупреждение о Путине - РИА Новости, 16.11.2023
СМИ: Запад вынес Зеленскому тайное предупреждение о Путине
Союзники предупреждают президента Владимира Зеленского о проигрышной позиции Украины, пишет журнал Time. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:23
2023-11-16T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
джо байден
израиль
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Союзники предупреждают президента Владимира Зеленского о проигрышной позиции Украины, пишет журнал Time."Западные лидеры тайно предупреждают Зеленского, что время не на его стороне. &lt;…&gt; Но попытки заставить его начать переговоры с Путиным пока ни к чему не приводят", — говорится в публикации.Как отметил автор статьи, в целом ситуация складывается в пользу российского лидера Владимира Путина: контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом, а западные страны все сильнее опасаются, что они финансируют дорогостоящий тупиковый проект.Кроме того, те средства, которые ранее могли пойти на финансирование Украины, теперь направляют на поддержку Израиля и гуманитарную помощь палестинскому населению, резюмировалось в материале.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.При этом ранее в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909853304.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, джо байден, израиль, ближний восток
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, Израиль, Ближний Восток
СМИ: Запад вынес Зеленскому тайное предупреждение о Путине

Time: союзники предупреждают Зеленского, что время не на его стороне

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Союзники предупреждают президента Владимира Зеленского о проигрышной позиции Украины, пишет журнал Time.
"Западные лидеры тайно предупреждают Зеленского, что время не на его стороне. <…> Но попытки заставить его начать переговоры с Путиным пока ни к чему не приводят", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
"Осталось недолго". В США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским
Вчера, 15:24
Как отметил автор статьи, в целом ситуация складывается в пользу российского лидера Владимира Путина: контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом, а западные страны все сильнее опасаются, что они финансируют дорогостоящий тупиковый проект.
Кроме того, те средства, которые ранее могли пойти на финансирование Украины, теперь направляют на поддержку Израиля и гуманитарную помощь палестинскому населению, резюмировалось в материале.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
При этом ранее в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Новый "партнер" Зеленского вызвал ярость британцев
Вчера, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДжо БайденИзраильБлижний Восток
 
 
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