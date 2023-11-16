https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909939099.html
СМИ: Запад вынес Зеленскому тайное предупреждение о Путине
СМИ: Запад вынес Зеленскому тайное предупреждение о Путине - РИА Новости, 16.11.2023
СМИ: Запад вынес Зеленскому тайное предупреждение о Путине
Союзники предупреждают президента Владимира Зеленского о проигрышной позиции Украины, пишет журнал Time. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:23
2023-11-16T19:23
2023-11-16T19:53
специальная военная операция на украине
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джо байден
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Союзники предупреждают президента Владимира Зеленского о проигрышной позиции Украины, пишет журнал Time."Западные лидеры тайно предупреждают Зеленского, что время не на его стороне. <…> Но попытки заставить его начать переговоры с Путиным пока ни к чему не приводят", — говорится в публикации.Как отметил автор статьи, в целом ситуация складывается в пользу российского лидера Владимира Путина: контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом, а западные страны все сильнее опасаются, что они финансируют дорогостоящий тупиковый проект.Кроме того, те средства, которые ранее могли пойти на финансирование Украины, теперь направляют на поддержку Израиля и гуманитарную помощь палестинскому населению, резюмировалось в материале.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.При этом ранее в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909853304.html
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СМИ: Запад вынес Зеленскому тайное предупреждение о Путине
Time: союзники предупреждают Зеленского, что время не на его стороне