https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909863449.html

Новый "партнер" Зеленского вызвал ярость британцев

Новый "партнер" Зеленского вызвал ярость британцев - РИА Новости, 16.11.2023

Новый "партнер" Зеленского вызвал ярость британцев

Читатели Daily Mail возмутились сегодняшним визитом в Киев нового министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:59

2023-11-16T15:59

2023-11-16T15:59

в мире

великобритания

россия

киев

дэвид кэмерон

евросоюз

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail возмутились сегодняшним визитом в Киев нового министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона."Без сомнения, Зеленский уже достал свою миску для пожертвований, и мы ее наполним", — укоризненно заметил читатель."Не надо давать ему еще миллионы. Потребуйте отчет об уже использованных средствах", — предложил другой."Как так вышло, что мы вообще больше ничего не слышим про Украину, но им нужны наши деньги?" — задался вопросом третий."А я почти успел забыть про Зеленского", — пошутил комментатор."Опять деньги и оружие. Что насчет мирных переговоров? Не в этот раз", — подытожили в дискуссии.Кэмерона накануне назначили министром иностранных дел Соединенного Королевства. С 2010 по 2016 год он занимал пост премьер-министра Великобритании, но после неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году отказался от полномочий парламентария и ушел из политики.Как заявлял ранее посол России в Британии Андрей Келин, новый глава МИД будет следовать генеральной линии страны в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона не были дружественными в отношении Москвы, начиная с 2014 года.

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909790317.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909757386.html

великобритания

россия

киев

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в мире, великобритания, россия, киев, дэвид кэмерон, евросоюз