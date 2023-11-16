https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909863449.html
Новый "партнер" Зеленского вызвал ярость британцев
Новый "партнер" Зеленского вызвал ярость британцев - РИА Новости, 16.11.2023
Новый "партнер" Зеленского вызвал ярость британцев
Читатели Daily Mail возмутились сегодняшним визитом в Киев нового министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:59
2023-11-16T15:59
2023-11-16T15:59
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail возмутились сегодняшним визитом в Киев нового министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона."Без сомнения, Зеленский уже достал свою миску для пожертвований, и мы ее наполним", — укоризненно заметил читатель."Не надо давать ему еще миллионы. Потребуйте отчет об уже использованных средствах", — предложил другой."Как так вышло, что мы вообще больше ничего не слышим про Украину, но им нужны наши деньги?" — задался вопросом третий."А я почти успел забыть про Зеленского", — пошутил комментатор."Опять деньги и оружие. Что насчет мирных переговоров? Не в этот раз", — подытожили в дискуссии.Кэмерона накануне назначили министром иностранных дел Соединенного Королевства. С 2010 по 2016 год он занимал пост премьер-министра Великобритании, но после неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году отказался от полномочий парламентария и ушел из политики.Как заявлял ранее посол России в Британии Андрей Келин, новый глава МИД будет следовать генеральной линии страны в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона не были дружественными в отношении Москвы, начиная с 2014 года.
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909790317.html
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в мире, великобритания, россия, киев, дэвид кэмерон, евросоюз
В мире, Великобритания, Россия, Киев, Дэвид Кэмерон, Евросоюз
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
возмутились сегодняшним визитом в Киев нового министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.
"Без сомнения, Зеленский уже достал свою миску для пожертвований, и мы ее наполним", — укоризненно заметил читатель.
"Не надо давать ему еще миллионы. Потребуйте отчет об уже использованных средствах", — предложил другой.
"Как так вышло, что мы вообще больше ничего не слышим про Украину, но им нужны наши деньги?" — задался вопросом третий.
В Британии сделали шокирующее признание об Украине
"А я почти успел забыть про Зеленского", — пошутил комментатор.
"Опять деньги и оружие. Что насчет мирных переговоров? Не в этот раз", — подытожили в дискуссии.
Кэмерона накануне назначили министром иностранных дел Соединенного Королевства. С 2010 по 2016 год он занимал пост премьер-министра Великобритании, но после неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС
в 2016 году отказался от полномочий парламентария и ушел из политики.
Как заявлял ранее посол России
в Британии Андрей Келин
, новый глава МИД будет следовать генеральной линии страны в отношении России и украинского кризиса. По его мнению, высказывания Кэмерона не были дружественными в отношении Москвы, начиная с 2014 года.
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