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Зеленский дошел до опасной точки в отношениях с Западом, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
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13:04 16.11.2023 (обновлено: 13:54 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909807977.html
Зеленский дошел до опасной точки в отношениях с Западом, пишут СМИ
Зеленский дошел до опасной точки в отношениях с Западом, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
Зеленский дошел до опасной точки в отношениях с Западом, пишут СМИ
В условиях ослабления поддержки Запада президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо посмотреть правде в глаза и признать реальное положение дел, пишет The РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:04
2023-11-16T13:54
украина
киев
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В условиях ослабления поддержки Запада президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо посмотреть правде в глаза и признать реальное положение дел, пишет The Spectator."Он стал жертвой ажиотажа вокруг контрнаступления. Слишком много людей ожидали прорыва", — говорится в статье.На этом фоне между Зеленским и военным командованием возникает очевидный раскол, а солдаты ВСУ жалуются на ужасные условия на фронте, при этом каждую неделю сотни украинцев пытаются покинуть страну, чтобы избежать мобилизации, указывает издание.Сложившаяся ситуация в итоге обернулась тем, что ожидания Запада сменились разочарованием, опасным для Зеленского, заключает The Spectator.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Зеленский, комментируя слова Залужного, заявил, что "это не патовая ситуация", просто "люди устали". После этого СМИ начали писать об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о том, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для президента, если решит начать политическую карьеру.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909790317.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909757386.html
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украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Зеленский дошел до опасной точки в отношениях с Западом, пишут СМИ

The Spectator: Запад начал разочаровываться в Зеленском

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В условиях ослабления поддержки Запада президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо посмотреть правде в глаза и признать реальное положение дел, пишет The Spectator.
"Он стал жертвой ажиотажа вокруг контрнаступления. Слишком много людей ожидали прорыва", — говорится в статье.
На этом фоне между Зеленским и военным командованием возникает очевидный раскол, а солдаты ВСУ жалуются на ужасные условия на фронте, при этом каждую неделю сотни украинцев пытаются покинуть страну, чтобы избежать мобилизации, указывает издание.
Сложившаяся ситуация в итоге обернулась тем, что ожидания Запада сменились разочарованием, опасным для Зеленского, заключает The Spectator.
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В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Зеленский, комментируя слова Залужного, заявил, что "это не патовая ситуация", просто "люди устали". После этого СМИ начали писать об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о том, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для президента, если решит начать политическую карьеру.
В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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УкраинаКиевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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