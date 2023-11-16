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Политолог считает, что Зеленский загнал себя в тупик - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 16.11.2023 (обновлено: 11:46 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909788222.html
Политолог считает, что Зеленский загнал себя в тупик
Политолог считает, что Зеленский загнал себя в тупик - РИА Новости, 16.11.2023
Политолог считает, что Зеленский загнал себя в тупик
Владимир Зеленский со своей командой находятся в собственной информационной ловушке, отказываясь от урегулирования конфликта с Россией, для них это тупиковая... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:43
2023-11-16T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский со своей командой находятся в собственной информационной ловушке, отказываясь от урегулирования конфликта с Россией, для них это тупиковая ситуация, считает политолог Эльвина Сеитова. Киев настроен против заморозки конфликта с Россией, заявил ранее Зеленский на пресс-конференции с африканскими журналистами в Киеве. Он добавил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, но он хотел бы добиться его на условиях Киева. "Любое урегулирование ситуации не выгодно для Зеленского. Он и его команда шоуменов оказались в своей же информационной ловушке. Все это время они насаждали своему обществу образ героизма, непобедимости и бескомпромиссности. Таким образом они обрекли себя на тупик. Фактическое положение вещей они принимать категорически не хотят", - сказала Сеитова РИА Новости. По мнению политолога, именно по этой причине власти в Киеве всячески будут стремиться прикрыть свой военный и политический провал новыми пафосными заявлениями о границах 1991 года. "Зеленский будет пытаться демонстрировать, что он все еще что-то может. Но чем дольше он это будет делать, тем тяжелее будет агония для Украины" , - добавила она. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909130335.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Политолог считает, что Зеленский загнал себя в тупик

Политолог: Зеленский, отказываясь от урегулирования, загнал себя в ловушку

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский со своей командой находятся в собственной информационной ловушке, отказываясь от урегулирования конфликта с Россией, для них это тупиковая ситуация, считает политолог Эльвина Сеитова.
Киев настроен против заморозки конфликта с Россией, заявил ранее Зеленский на пресс-конференции с африканскими журналистами в Киеве. Он добавил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, но он хотел бы добиться его на условиях Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Вчера, 08:00
"Любое урегулирование ситуации не выгодно для Зеленского. Он и его команда шоуменов оказались в своей же информационной ловушке. Все это время они насаждали своему обществу образ героизма, непобедимости и бескомпромиссности. Таким образом они обрекли себя на тупик. Фактическое положение вещей они принимать категорически не хотят", - сказала Сеитова РИА Новости.
По мнению политолога, именно по этой причине власти в Киеве всячески будут стремиться прикрыть свой военный и политический провал новыми пафосными заявлениями о границах 1991 года. "Зеленский будет пытаться демонстрировать, что он все еще что-то может. Но чем дольше он это будет делать, тем тяжелее будет агония для Украины" , - добавила она.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Украина осталась без денег. Киев поплатился за провал контрнаступления
15 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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