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"Мы падем". На Западе забоялись появления российских войск в Польше - РИА Новости, 16.11.2023
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01:28 16.11.2023 (обновлено: 02:33 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/zapad-1909716316.html
"Мы падем". На Западе забоялись появления российских войск в Польше
"Мы падем". На Западе забоялись появления российских войск в Польше - РИА Новости, 16.11.2023
"Мы падем". На Западе забоялись появления российских войск в Польше
Россия в случае войны с Европой может победить ее в затяжном конфликте, пишет польский журнал Polityka. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T01:28
2023-11-16T02:33
россия
украина
европа
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия в случае войны с Европой может победить ее в затяжном конфликте, пишет польский журнал Polityka."Единственный способ победить Европу — это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение. Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится. Они не отступят", — говорится в статье.Автор также выразил уверенность, что Россия сможет продержаться до тех пор, пока единство Запада не начнет рушиться.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231115/rossiya-1909496711.html
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россия, украина, европа, дмитрий песков, нато
Россия, Украина, Европа, Дмитрий Песков, НАТО
"Мы падем". На Западе забоялись появления российских войск в Польше

Polityka: Россия в случае войны с Европой может победить ее в затяжном конфликте

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия в случае войны с Европой может победить ее в затяжном конфликте, пишет польский журнал Polityka.
«
"Единственный способ победить Европу — это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение. Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится. Они не отступят", — говорится в статье.
Автор также выразил уверенность, что Россия сможет продержаться до тех пор, пока единство Запада не начнет рушиться.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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