https://ria.ru/20231116/zapad-1909716316.html

"Мы падем". На Западе забоялись появления российских войск в Польше

"Мы падем". На Западе забоялись появления российских войск в Польше - РИА Новости, 16.11.2023

"Мы падем". На Западе забоялись появления российских войск в Польше

Россия в случае войны с Европой может победить ее в затяжном конфликте, пишет польский журнал Polityka. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T01:28

2023-11-16T01:28

2023-11-16T02:33

россия

украина

европа

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россия в случае войны с Европой может победить ее в затяжном конфликте, пишет польский журнал Polityka."Единственный способ победить Европу — это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение. Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится. Они не отступят", — говорится в статье.Автор также выразил уверенность, что Россия сможет продержаться до тех пор, пока единство Запада не начнет рушиться.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231115/rossiya-1909496711.html

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россия, украина, европа, дмитрий песков, нато