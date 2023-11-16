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Зеленский выступил против заморозки конфликта с Россией - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 16.11.2023 (обновлено: 11:38 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/zamorozka-1909733309.html
Зеленский выступил против заморозки конфликта с Россией
Зеленский выступил против заморозки конфликта с Россией - РИА Новости, 16.11.2023
Зеленский выступил против заморозки конфликта с Россией
Киев настроен против заморозки конфликта с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с африканскими журналистами в Киеве, запись РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:14
2023-11-16T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
facebook
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Киев настроен против заморозки конфликта с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с африканскими журналистами в Киеве, запись которой опубликована на его странице в соцсети Facebook*."Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется &lt;...&gt; Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации", — сказал он.Он добавил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, но он хотел бы добиться его на условиях Киева.В Госдуме на это заявили, что Россия тоже не является сторонником заморозки конфликта. По словам депутата от Севастополя Дмитрия Белика, он может завершиться либо полной демилитаризацией Украины, либо приведением ее к тем условиям, которые выдвигались на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года. Парламентарий предположил также, что о прекращении противостояния на взаимовыгодных условиях можно будет разговаривать уже с новым лидером Украины.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для возобновления диалога нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы, а ситуация на Украине может перейти в мирное русло только при условии учета фактической ситуации и новых реалий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231115/zelenskiy-1909610420.html
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909378324.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, facebook
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Facebook
Зеленский выступил против заморозки конфликта с Россией

Зеленский заявил, что конфликт с Россией нужно завершать, а не замораживать

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Киев настроен против заморозки конфликта с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с африканскими журналистами в Киеве, запись которой опубликована на его странице в соцсети Facebook*.
"Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется <...> Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Личное решение Зеленского. В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
15 ноября, 15:21
Он добавил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, но он хотел бы добиться его на условиях Киева.
В Госдуме на это заявили, что Россия тоже не является сторонником заморозки конфликта. По словам депутата от Севастополя Дмитрия Белика, он может завершиться либо полной демилитаризацией Украины, либо приведением ее к тем условиям, которые выдвигались на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года. Парламентарий предположил также, что о прекращении противостояния на взаимовыгодных условиях можно будет разговаривать уже с новым лидером Украины.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для возобновления диалога нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы, а ситуация на Украине может перейти в мирное русло только при условии учета фактической ситуации и новых реалий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийFacebook
 
 
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