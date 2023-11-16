https://ria.ru/20231116/zaderzhanie-1909973059.html
В Ростовской области задержали "борцов с коррупцией", вымогавших деньги
В Ростовской области задержали "борцов с коррупцией", вымогавших деньги - РИА Новости, 16.11.2023
В Ростовской области задержали "борцов с коррупцией", вымогавших деньги
Задержаны руководящие сотрудники межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией", которые в Ростовской области представлялись... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T23:28
2023-11-16T23:28
2023-11-16T23:28
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Задержаны руководящие сотрудники межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией", которые в Ростовской области представлялись сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ и вымогали у коммерческой организации 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. "Оперативниками УФСБ России по Ростовской области с поличным задержаны руководящие сотрудники межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией", намеревавшиеся мошенническим путем завладеть денежными средствами руководителей коммерческой организации", - говорится в сообщении. Установлено, что эти лица, представляясь сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ, сообщили руководителям одной из коммерческих компаний, что в их отношении правоохранительными органами якобы будут проведены проверочные мероприятия. За положительное решение вопроса о прекращении якобы проверок в отношении фирмы мошенники потребовали от ее руководителей 15 миллионов рублей. При получении первой части денежных средств в размере 1,5 миллиона рублей мошенники были задержаны оперативниками ФСБ России. Уточняется, что на основании собранных силовиками материалов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, в управлении ФСБ по региону рекомендуют обращаться в ведомство гражданам, которые могли пострадать от действий лже-сотрудников Генпрокуратуры.
https://ria.ru/20231113/narkotiki-1909177097.html
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россия, ростовская область, генеральная прокуратура рф, фсб, общество
Россия, Ростовская область, Генеральная прокуратура РФ, ФСБ, Общество
В Ростовской области задержали "борцов с коррупцией", вымогавших деньги
В Ростовской области задержали "борцов с коррупцией", вымогавших 15 миллионов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости. Задержаны руководящие сотрудники межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией", которые в Ростовской области представлялись сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ и вымогали у коммерческой организации 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Оперативниками УФСБ России по Ростовской области с поличным задержаны руководящие сотрудники межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией", намеревавшиеся мошенническим путем завладеть денежными средствами руководителей коммерческой организации", - говорится в сообщении.
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Установлено, что эти лица, представляясь сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ, сообщили руководителям одной из коммерческих компаний, что в их отношении правоохранительными органами якобы будут проведены проверочные мероприятия. За положительное решение вопроса о прекращении якобы проверок в отношении фирмы мошенники потребовали от ее руководителей 15 миллионов рублей.
При получении первой части денежных средств в размере 1,5 миллиона рублей мошенники были задержаны оперативниками ФСБ
России. Уточняется, что на основании собранных силовиками материалов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, в управлении ФСБ по региону рекомендуют обращаться в ведомство гражданам, которые могли пострадать от действий лже-сотрудников Генпрокуратуры
.
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