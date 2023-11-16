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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде - РИА Новости, 16.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде
Взрывы прогремели в четверг в Кировограде на Украине (украинское название Кропивницкий), сообщило издание "Страна". РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:28
2023-11-16T19:28
2023-11-16T19:28
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Кировограде на Украине (украинское название Кропивницкий), сообщило издание "Страна". Ранее в четверг в Кировоградской и трех соседних областях Украины была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Кропивницком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде
Страна: в украинском Кировограде прогремели взрывы