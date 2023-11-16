https://ria.ru/20231116/vzryvy-1909939948.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде - РИА Новости, 16.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде

Взрывы прогремели в четверг в Кировограде на Украине (украинское название Кропивницкий), сообщило издание "Страна". РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:28

2023-11-16T19:28

2023-11-16T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574169910_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5bfb34d92fb75c190a3f57bbd2781b54.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Кировограде на Украине (украинское название Кропивницкий), сообщило издание "Страна". Ранее в четверг в Кировоградской и трех соседних областях Украины была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Кропивницком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия