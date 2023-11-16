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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве на юге Украины

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве на юге Украины - РИА Новости, 16.11.2023

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве на юге Украины

Серия взрывов прогремела в городе Николаеве на юге Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:07

2023-11-16T12:07

2023-11-16T12:07

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Николаеве на юге Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. "Сообщается о взрывах в Николаеве", - говорится в сообщении издания. Спустя минуту издание сообщило, что повторные взрывы прогремели в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

николаев (украина)

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николаев (украина), украина, страна.ua, в мире