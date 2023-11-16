https://ria.ru/20231116/vzryvy-1909792159.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве на юге Украины
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве на юге Украины - РИА Новости, 16.11.2023
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве на юге Украины
Серия взрывов прогремела в городе Николаеве на юге Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:07
2023-11-16T12:07
2023-11-16T12:07
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
страна.ua
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Николаеве на юге Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. "Сообщается о взрывах в Николаеве", - говорится в сообщении издания. Спустя минуту издание сообщило, что повторные взрывы прогремели в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
николаев (украина)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), украина, страна.ua, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Страна.ua, В мире
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве на юге Украины
Издание "Страна.ua": в городе Николаев на юге Украины прогремела серия взрывов