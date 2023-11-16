https://ria.ru/20231116/vzaimodeystvie-1909722278.html
Китай и США договорились восстановить взаимодействие между военными
Китай и США договорились восстановить взаимодействие между военными - РИА Новости, 16.11.2023
Китай и США договорились восстановить взаимодействие между военными
Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне, передает в четверг Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T02:53
2023-11-16T02:53
2023-11-16T03:22
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне, передает в четверг Центральное телевидение Китая. "Главы двух государств договорились… возобновить на основе равенства и уважения взаимодействие на высоком уровне между двумя вооруженными силами, рабочие встречу между министерствами обороны Китая и США и заседания механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море", - говорится в сообщении по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско.Отмечается, что стороны также договорились об общении между руководством зон боевых командований Китая и США.В августе прошлого года Китай в ответ на визит Нэнси Пелоси, занимавшей пост спикера палаты представителей на тот момент, на Тайвань приостановил сотрудничество с США в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20231116/kitay-1909721898.html
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в мире, китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Джо Байден
Китай и США договорились восстановить взаимодействие между военными
Китай и США договорились возобновить военное взаимодействие на высоком уровне