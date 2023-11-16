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Более десяти тысяч семей с детьми получили выплаты в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 16.11.2023
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Ростовская область
 
18:36 16.11.2023
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Более десяти тысяч семей с детьми получили выплаты в Ростове-на-Дону
Более десяти тысяч семей с детьми получили выплаты в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 16.11.2023
Более десяти тысяч семей с детьми получили выплаты в Ростове-на-Дону
Более 10 тысяч ростовских семей с детьми с начала текущего года получили региональные выплаты на общую сумму более 331 миллион рублей, сообщил глава... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:36
2023-11-16T18:36
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч ростовских семей с детьми с начала текущего года получили региональные выплаты на общую сумму более 331 миллион рублей, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. "Поддержке материнства и детства, укреплению семейных ценностей в Ростове-на-Дону уделяется особое внимание. Для семей с детьми предусмотрены различные виды пособий и выплат. На постоянной основе ведется поиск новых форм помощи", - сказал он журналистам. Логвиненко отметил, что помощь семьям ведется, в частности, через региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". "За 10 месяцев 2023 года через данный региональный проект более 10,7 тысячи ростовских семей с детьми получили разные выплаты на детей на общую сумму 331,9 миллиона рублей", - сказал глава городской администрации. В частности, более 3,6 тысячи человек получили ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на общую сумму 212,9 миллиона рублей. Еще более 3,5 тысячи малоимущих семей получили ежемесячную выплату на специальные молочные продукты для детей первого-второго года жизни из малоимущих семей на общую сумму 44 миллиона рублей. Кроме того, более 3,1 тысячи человек получили ежемесячную выплату на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей на общую сумму 27,9 миллиона рублей. Еще 384 малоимущие семьи получили средства регионального материнского капитала на общую сумму 47,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231110/vystavka-1908761535.html
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ростов-на-дону, алексей логвиненко, ростовская область
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Ростовская область
Более десяти тысяч семей с детьми получили выплаты в Ростове-на-Дону

Более десяти тысяч семей с детьми получили выплаты в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч ростовских семей с детьми с начала текущего года получили региональные выплаты на общую сумму более 331 миллион рублей, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
"Поддержке материнства и детства, укреплению семейных ценностей в Ростове-на-Дону уделяется особое внимание. Для семей с детьми предусмотрены различные виды пособий и выплат. На постоянной основе ведется поиск новых форм помощи", - сказал он журналистам.
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Логвиненко отметил, что помощь семьям ведется, в частности, через региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". "За 10 месяцев 2023 года через данный региональный проект более 10,7 тысячи ростовских семей с детьми получили разные выплаты на детей на общую сумму 331,9 миллиона рублей", - сказал глава городской администрации.
В частности, более 3,6 тысячи человек получили ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на общую сумму 212,9 миллиона рублей. Еще более 3,5 тысячи малоимущих семей получили ежемесячную выплату на специальные молочные продукты для детей первого-второго года жизни из малоимущих семей на общую сумму 44 миллиона рублей.
Кроме того, более 3,1 тысячи человек получили ежемесячную выплату на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей на общую сумму 27,9 миллиона рублей. Еще 384 малоимущие семьи получили средства регионального материнского капитала на общую сумму 47,1 миллиона рублей.
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