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Юрист предупредил о новых правилах выезда россиян за границу - РИА Новости, 16.11.2023
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Туризм
 
02:15 16.11.2023 (обновлено: 11:54 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/vyezd-1909712432.html
Юрист предупредил о новых правилах выезда россиян за границу
Юрист предупредил о новых правилах выезда россиян за границу - РИА Новости, 16.11.2023
Юрист предупредил о новых правилах выезда россиян за границу
В декабре вступает в силу закон об ограничении на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, напомнил в интервью агентству "Прайм" декан факультета права... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T02:15
2023-11-16T11:54
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вадим виноградов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В декабре вступает в силу закон об ограничении на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, напомнил в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.11 декабря начинают действовать поправки в закон “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”. По словам эксперта, документ уточняет основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным.Среди оснований: изменение их владельцами фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения, а также изменение пола и истечение срока действия документа. Кроме того, основаниями для признания паспорта недействительным станут прекращение гражданства или отмена решения о приобретении гражданства владельца.Учет недействительных “загранников” будет вести МВД. По словам Виноградова, это необходимо, чтобы граждане не использовали неактуальные документы.“Закрепление ясных оснований для признания паспортов недействительными направлено на снижение числа принятых уполномоченными органами решений “по усмотрению”. Это позволит эффективнее защищать права граждан в случае их нарушения”, — считает юрист.Также закон предусматривает передачу загранпаспорта на хранение в выдавший его орган (МВД) для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или на альтернативную гражданскую службу. Порядок передачи на хранение, а также порядок приема, учета, хранения и возврата паспорта будет определен правительством.
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общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), новости - туризм
Туризм, Общество, Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Новости - Туризм
Юрист предупредил о новых правилах выезда россиян за границу

Юрист Виноградов: в декабре вступает в силу закон о порядке выезда из России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В декабре вступает в силу закон об ограничении на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, напомнил в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
11 декабря начинают действовать поправки в закон “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”. По словам эксперта, документ уточняет основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным.
Среди оснований: изменение их владельцами фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения, а также изменение пола и истечение срока действия документа. Кроме того, основаниями для признания паспорта недействительным станут прекращение гражданства или отмена решения о приобретении гражданства владельца.
Учет недействительных “загранников” будет вести МВД. По словам Виноградова, это необходимо, чтобы граждане не использовали неактуальные документы.
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“Закрепление ясных оснований для признания паспортов недействительными направлено на снижение числа принятых уполномоченными органами решений “по усмотрению”. Это позволит эффективнее защищать права граждан в случае их нарушения”, — считает юрист.
Также закон предусматривает передачу загранпаспорта на хранение в выдавший его орган (МВД) для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или на альтернативную гражданскую службу. Порядок передачи на хранение, а также порядок приема, учета, хранения и возврата паспорта будет определен правительством.
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