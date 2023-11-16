https://ria.ru/20231116/vstrecha-1909826190.html

Эксперт оценил последствия встречи Си Цзиньпина и Байдена в Сан-Франциско

Эксперт оценил последствия встречи Си Цзиньпина и Байдена в Сан-Франциско - РИА Новости, 16.11.2023

Эксперт оценил последствия встречи Си Цзиньпина и Байдена в Сан-Франциско

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско имеет ограниченный эффект на процесс стабилизации американо-китайских... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:07

2023-11-16T14:07

2023-11-16T14:08

в мире

китай

сша

джо байден

си цзиньпин

ван и (политик)

вашингтон (штат)

саммит атэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909755253_407:0:2728:1305_1920x0_80_0_0_8e613a8e6158bc770c83e0bb2cd82fed.jpg

ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско имеет ограниченный эффект на процесс стабилизации американо-китайских отношений, сначала Вашингтону необходимо изменить свой подход к Пекину и развитию Китая, заявил РИА Новости в четверг профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань. Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС. Он уже провел двусторонние переговоры с Байденом. Как сообщил глава МИД КНР Ван И, встреча лидеров двух стран длилась четыре часа, переговоры были всесторонними и глубокими. По его словам, стороны обсудили такие международные проблемы, как палестино-израильский конфликт, украинский кризис, изменение климата, искусственный интеллект. Эксперт указал, что председатель КНР отметил необходимость рассматривать американо-китайские отношения в контексте крупнейших за столетие изменений, то есть в контексте тенденции подъема Востока и упадка Запада. "Сейчас США сталкиваются с украинским и палестино-израильским вопросами, если же они и дальше будут обострять проблему Тайваня, Штатам придется столкнуться как минимум с тремя конфликтами одновременно, а возможностей решать столько сложных вопросов одновременно у Вашингтона нет", - заявил Цзя Вэньшань. По его словам, Китай, несомненно, надеется на стабилизацию двусторонних отношений, но Пекин прекрасно понимает, что необходимым условием для этого является осознание Соединенными Штатами того, что конфронтация не соответствует веяниям времени, а мир достаточно велик, чтобы вместить развитие и Китая, и США. "Как предложил председатель КНР Си Цзиньпин, и Китай, и США могут извлечь выгоду из развития друг друга. Следовательно, ключевой момент заключается в изменении мышления Вашингтона, чтобы рассматривать развитие другой стороны как возможность для себя, а не вести "игру с нулевой суммой", - пояснил аналитик. С другой стороны, добавил он, США до сих пор навешивают так называемые ярлыки демократии и автократии, которые за последние несколько лет не дали никакого эффекта. Напротив, Вашингтон манипулирует демократией, как ему вздумается, из-за чего ни внутри самих Штатов, ни в других странах не признают американский "ярлык демократии". "Судя по подходу Белого дома к китайско-американским отношениям, Байден не в состоянии занять позицию всего человечества, показывая узость своего видения", - указал собеседник агентства. Он отметил, что в этот раз Байден пригласил Си Цзиньпина не посетить США с визитом, а лишь поговорить между делом на полях саммита АТЭС. По его словам, китайская сторона поехала в США с благими намерениями, но у Вашингтона был свой мелочный расчет - похоже, Байдена волнуют только затрагивающие США вопросы, а целью диалога с КНР является улучшение личного имиджа и прибавление очков своей предвыборной кампании. "В целом эта встреча имеет ограниченный эффект на стабилизацию китайско-американских отношений", - указал Цзя Вэньшань. По его словам, новый консенсус, достигнутый сторонами, усилит обмены и взаимодействие на высоком уровне, а также сформирует механизмы диалога в различных областях, "похоже, что различные механизмы диалога, которые ранее были прерваны, имеют потенциал для возобновления". "Но до тех пор, пока позиция США в отношении Китая не изменится, это всего лишь временные меры", - указал он. Вместе с тем эксперт обратил внимание на любопытную тенденцию того, что все союзники США надеются на восстановление отношений с Китаем. Так, отметил он, на пост главы МИД Великобритании недавно был назначен Дэвид Кэмерон, который некогда провозгласил "золотой век" отношений Пекина и Лондона, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе постепенно сменил политику, которая была при его предшественнике, и установил более дружественные отношения с Пекином. Кроме того, Канада и Япония также активно стремятся улучшить отношения с Китаем. "Это показывает, что союзники США также осознали, что между Китаем и Соединенными Штатами существует и конкуренция, и сотрудничество, а если слепо действовать как "громила" Вашингтона, то можно только навредить себе", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html

https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html

китай

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, ван и (политик), вашингтон (штат), саммит атэс