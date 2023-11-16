https://ria.ru/20231116/vstrecha-1909795280.html

Эксперт прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена

Эксперт прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена - РИА Новости, 16.11.2023

Эксперт прокомментировал встречу Си Цзиньпина и Байдена

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена не стали началом стабилизации отношений, они лишь предотвратили дальнейшее ухудшение,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:18

2023-11-16T12:18

2023-11-16T12:53

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китай

сша

сан-франциско

си цзиньпин

джо байден

саммит атэс

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена не стали началом стабилизации отношений, они лишь предотвратили дальнейшее ухудшение, рассказала РИА Новости доктор наук Центра американских исследований Юго-западного университета Цзяотун Цянь Ясюй.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС. В четверг он встретился с президентом США Джо Байденом. Как сообщил глава МИД КНР Ван И, встреча лидеров двух стран длилась четыре часа, переговоры были всесторонними и глубокими. По его словам, стороны обсудили такие международные проблемы, как палестино-израильский конфликт, украинский кризис, изменение климата, искусственный интеллект.По словам Цянь Ясюй, личная встреча Си Цзиньпина и Байдена стала кульминационным моментом саммита АТЭС и привлекла внимание всего мира."Если посмотреть с точки зрения результатов двусторонних переговоров, были достигнуты определенные договоренности, по меньшей мере, о необходимости достичь сотрудничества между правительствами двух стран в области искусственного интеллекта, а также о необходимости прикладывать совместные усилия и работать над смягчением обстановки, появилась надежда на возобновление диалога в военной сфере. Все это стало позитивными сигналами", - сказала Цянь Ясюй.При этом, как считает эксперт, в целом переговоры не стали началом стабилизации отношений."Если мы будем говорить, о том, насколько значительным стал конечный результат встречи, то, на мой взгляд, был сделан лишь небольшой шаг вперед. Главное значение этой встречи в том, что она предотвратила дальнейшее ухудшение китайско-американских отношений", - считает Цянь Ясюй.В последнее время, пояснила эксперт, США постоянно создают провокации в сфере коренных интересов Китая, будь то военные провокации, экономические санкции, "торговая война", тайваньский вопрос и проблема Южно-Китайского моря."Поэтому, думаю, нельзя сказать, что эта встреча сыграла ключевую роль для прекращения падения и начала стабилизации, но она стала препятствием для дальнейшего ухудшения китайско-американских отношений, стала началом для небольшого улучшения, маленьким шагом вперед", - считает Цянь Ясюй.Будущее отношений двух стран зависит от того, как будут реализовываться достигнутые договоренности, считает эксперт.Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях США и Китая, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.

https://ria.ru/20231116/mid-1909763609.html

https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html

https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html

китай

сша

сан-франциско

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в мире, китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс