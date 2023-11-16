https://ria.ru/20231116/vstrecha-1909739578.html
Россия и КНР готовятся к встрече премьеров, сообщил посол в Пекине
Россия и КНР готовятся к встрече премьеров, сообщил посол в Пекине - РИА Новости, 16.11.2023
Россия и КНР готовятся к встрече премьеров, сообщил посол в Пекине
Россия и Китай ведут активную подготовку к регулярной встрече премьеров, которая, как рассчитывает Москва, состоится в Китае до конца года, заявил в четверг... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:33
2023-11-16T07:33
2023-11-16T07:33
в мире
китай
россия
шанхай
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Россия и Китай ведут активную подготовку к регулярной встрече премьеров, которая, как рассчитывает Москва, состоится в Китае до конца года, заявил в четверг посол России в Китае Игорь Моргулов. "Активно ведется подготовка к регулярной, уже 28-й по счету встрече премьеров – ключевому ежегодному мероприятию в этом формате, которое, как мы рассчитываем, состоится в Китае до конца текущего года", - заявил Моргулов, выступая на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Шанхае. По его словам, данная работа предусматривает предварительное проведение заседаний всех пяти межправкомиссий, возглавляемых с обеих сторон профильными вице-премьерами, и большого числа подотчетных им министерских подкомиссий и рабочих групп. "Столь разветвленного механизма практического взаимодействия, пожалуй, нет ни у одной пары крупных государств в мире", - подчеркнул посол. Двухдневная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" и Восточно-Китайского педагогического университета на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка" открылась в четверг в Шанхае. Мероприятие стало первой экспертной встречей клуба "Валдай" с партнерами из Китая после серии российско-китайских переговоров на высшем уровне.
https://ria.ru/20231116/kitay-1909738649.html
китай
россия
шанхай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, шанхай, игорь моргулов
В мире, Китай, Россия, Шанхай, Игорь Моргулов
Россия и КНР готовятся к встрече премьеров, сообщил посол в Пекине
Посол в Пекине: Россия и КНР готовятся к встрече премьеров, она вскоре пройдет
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Россия и Китай ведут активную подготовку к регулярной встрече премьеров, которая, как рассчитывает Москва, состоится в Китае до конца года, заявил в четверг посол России в Китае Игорь Моргулов.
«
"Активно ведется подготовка к регулярной, уже 28-й по счету встрече премьеров – ключевому ежегодному мероприятию в этом формате, которое, как мы рассчитываем, состоится в Китае до конца текущего года", - заявил Моргулов, выступая на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Шанхае.
По его словам, данная работа предусматривает предварительное проведение заседаний всех пяти межправкомиссий, возглавляемых с обеих сторон профильными вице-премьерами, и большого числа подотчетных им министерских подкомиссий и рабочих групп.
"Столь разветвленного механизма практического взаимодействия, пожалуй, нет ни у одной пары крупных государств в мире", - подчеркнул посол.
Двухдневная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" и Восточно-Китайского педагогического университета на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка" открылась в четверг в Шанхае. Мероприятие стало первой экспертной встречей клуба "Валдай" с партнерами из Китая после серии российско-китайских переговоров на высшем уровне.
В МИД заявили, как Китай и Россия будут соперничать с США в АТР