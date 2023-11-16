https://ria.ru/20231116/vstrecha-1909739578.html

Россия и КНР готовятся к встрече премьеров, сообщил посол в Пекине

Россия и КНР готовятся к встрече премьеров, сообщил посол в Пекине - РИА Новости, 16.11.2023

Россия и КНР готовятся к встрече премьеров, сообщил посол в Пекине

Россия и Китай ведут активную подготовку к регулярной встрече премьеров, которая, как рассчитывает Москва, состоится в Китае до конца года, заявил в четверг... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:33

2023-11-16T07:33

2023-11-16T07:33

в мире

китай

россия

шанхай

игорь моргулов

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Россия и Китай ведут активную подготовку к регулярной встрече премьеров, которая, как рассчитывает Москва, состоится в Китае до конца года, заявил в четверг посол России в Китае Игорь Моргулов. "Активно ведется подготовка к регулярной, уже 28-й по счету встрече премьеров – ключевому ежегодному мероприятию в этом формате, которое, как мы рассчитываем, состоится в Китае до конца текущего года", - заявил Моргулов, выступая на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Шанхае. По его словам, данная работа предусматривает предварительное проведение заседаний всех пяти межправкомиссий, возглавляемых с обеих сторон профильными вице-премьерами, и большого числа подотчетных им министерских подкомиссий и рабочих групп. "Столь разветвленного механизма практического взаимодействия, пожалуй, нет ни у одной пары крупных государств в мире", - подчеркнул посол. Двухдневная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" и Восточно-Китайского педагогического университета на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка" открылась в четверг в Шанхае. Мероприятие стало первой экспертной встречей клуба "Валдай" с партнерами из Китая после серии российско-китайских переговоров на высшем уровне.

https://ria.ru/20231116/kitay-1909738649.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, шанхай, игорь моргулов