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Байден предостерег Си Цзиньпина от вмешательства в выборы в США
Байден предостерег Си Цзиньпина от вмешательства в выборы в США - РИА Новости, 16.11.2023
Байден предостерег Си Цзиньпина от вмешательства в выборы в США
Президент США Джо Байден заявил, что на состоявшейся очной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предостерег своего визави от возможных попыток вмешаться в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:48
2023-11-16T04:48
2023-11-16T11:25
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на состоявшейся очной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предостерег своего визави от возможных попыток вмешаться в предстоящие в 2024 году выборы главы государства. "Я дал четко понять ему, что не ожидаю, что Китай попытается вмешаться в (наши) выборы. У нас состоялась дискуссия на эту тему", - сказал Байден на пресс-конференции в Сан-Франциско. Трансляцию его выступления вел Белый дом. Подводя итоги встречи с Си Цзиньпином, Байден отметил важность личной коммуникации на уровне лидеров США и КНР, дав понять, что таким контактам не может быть альтернативы. "Важно иметь возможность связаться с другой стороной. Если он позвонит, я возьму трубку. Это значимый прогресс", – указал американский лидер.
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в мире, китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Джо Байден
Байден предостерег Си Цзиньпина от вмешательства в выборы в США
Байден заявил, что предостерег Си Цзиньпина от вмешательства КНР в выборы в США
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на состоявшейся очной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предостерег своего визави от возможных попыток вмешаться в предстоящие в 2024 году выборы главы государства.
«
"Я дал четко понять ему, что не ожидаю, что Китай попытается вмешаться в (наши) выборы. У нас состоялась дискуссия на эту тему", - сказал Байден на пресс-конференции в Сан-Франциско. Трансляцию его выступления вел Белый дом.
Подводя итоги встречи с Си Цзиньпином, Байден отметил важность личной коммуникации на уровне лидеров США и КНР, дав понять, что таким контактам не может быть альтернативы.
"Важно иметь возможность связаться с другой стороной. Если он позвонит, я возьму трубку. Это значимый прогресс", – указал американский лидер.
Байден назвал встречу с Си Цзиньпином продуктивной