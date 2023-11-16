https://ria.ru/20231116/vmeshatelstvo-1909730005.html

Байден предостерег Си Цзиньпина от вмешательства в выборы в США

Байден предостерег Си Цзиньпина от вмешательства в выборы в США - РИА Новости, 16.11.2023

Байден предостерег Си Цзиньпина от вмешательства в выборы в США

Президент США Джо Байден заявил, что на состоявшейся очной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предостерег своего визави от возможных попыток вмешаться в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:48

2023-11-16T04:48

2023-11-16T11:25

в мире

китай

сша

сан-франциско

си цзиньпин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на состоявшейся очной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предостерег своего визави от возможных попыток вмешаться в предстоящие в 2024 году выборы главы государства. "Я дал четко понять ему, что не ожидаю, что Китай попытается вмешаться в (наши) выборы. У нас состоялась дискуссия на эту тему", - сказал Байден на пресс-конференции в Сан-Франциско. Трансляцию его выступления вел Белый дом. Подводя итоги встречи с Си Цзиньпином, Байден отметил важность личной коммуникации на уровне лидеров США и КНР, дав понять, что таким контактам не может быть альтернативы. "Важно иметь возможность связаться с другой стороной. Если он позвонит, я возьму трубку. Это значимый прогресс", – указал американский лидер.

https://ria.ru/20231116/bayden-1909729509.html

китай

сша

сан-франциско

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в мире, китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден