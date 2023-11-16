https://ria.ru/20231116/vizit-1909864663.html
Эксперт объяснил тайный смысл визита Кэмерона в Киев
Эксперт объяснил тайный смысл визита Кэмерона в Киев - РИА Новости, 16.11.2023
Эксперт объяснил тайный смысл визита Кэмерона в Киев
Визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, возможно, свидетельствует о желании Лондона выразить личную поддержку Владимиру Зеленскому РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:02
2023-11-16T16:02
2023-11-16T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
киев
лондон
украина
владимир зеленский
валерий залужный
дэвид кэмерон
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, возможно, свидетельствует о желании Лондона выразить личную поддержку Владимиру Зеленскому в конфликте между ним и главкомом ВСУ Валерием Залужным, заявил РИА Новости советник президента РСМД, бывший советник-посланник посольства РФ в Лондоне Александр Крамаренко. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Кэмерон прибыл с визитом на Украину и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Позднее глава британского МИД провёл встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и премьером Украины Денисом Шмыгалем. "Я допускаю, что в свете тех противоречий, которые обнаружились между Зеленским и Залужным, речь идет о личной поддержке Зеленского в этом предполагаемом конфликте", - сказал эксперт. Он добавил, что выбор стороны Зеленского во внутреннем конфликте в Киеве может объясняться тем, что смена Зеленского на Залужного будет выглядеть признаком и символом поражения западной политики. Кроме того, Лондон не заинтересован в ведении дел с "Залужным, который к власти бы пришел незаконно в результате какого-то там военного переворота или чего-то еще". "Здесь, видимо, англичане делают ставку на легитимность. Это все предположения, может быть, это связно с перспективой проведения выборов в следующем году на Украине, будут они или нет", - отметил эксперт. По его словам, послаблений в поддержке от Лондона стоит ожидать в последнюю очередь, даже вопреки американцам. "Англичане сейчас думают над тем, как им сохранить режим, который, скорее всего, потерпит поражение в ближайшие полтора года. Единственный способ сохранить режим, я думаю, это выдвижение инициативы о переговорном урегулировании – не прекращении огня, а именно переговорном урегулировании конфликта вообще, то есть с признанием новых границ и тому подобное", - предположил эксперт. По его мнению, между западными столицами имеются разногласия о будущих действий по украинскому конфликту, поскольку изначальные ожидания на скорое контрнаступление провалились, а американцы, запустившие нынешний кризис в фазу обострения, не предупредили союзников, что возможен затяжной конфликт. Как следствие, Европа склоняется к более самостоятельному от США подходу по урегулированию конфликта, "раз у американцев не получилось с блицкригом". При этом инициативу среди европейцев как раз могут проявить англичане, более дальновидные, чем американцы. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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в мире, киев, лондон, украина, владимир зеленский, валерий залужный, дэвид кэмерон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Лондон, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Дэвид Кэмерон, Вооруженные силы Украины
Эксперт объяснил тайный смысл визита Кэмерона в Киев
Эксперт: визит Кэмерона в Киев означает поддержку Зеленского в распре с Залужным
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев, возможно, свидетельствует о желании Лондона выразить личную поддержку Владимиру Зеленскому в конфликте между ним и главкомом ВСУ Валерием Залужным, заявил РИА Новости советник президента РСМД, бывший советник-посланник посольства РФ в Лондоне Александр Крамаренко.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что Кэмерон прибыл с визитом на Украину
и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Позднее глава британского МИД провёл встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой
и премьером Украины Денисом Шмыгалем
.
Зеленский против Залужного: война становится открытой
"Я допускаю, что в свете тех противоречий, которые обнаружились между Зеленским и Залужным, речь идет о личной поддержке Зеленского в этом предполагаемом конфликте", - сказал эксперт.
Он добавил, что выбор стороны Зеленского во внутреннем конфликте в Киеве может объясняться тем, что смена Зеленского на Залужного будет выглядеть признаком и символом поражения западной политики. Кроме того, Лондон не заинтересован в ведении дел с "Залужным, который к власти бы пришел незаконно в результате какого-то там военного переворота или чего-то еще".
"Здесь, видимо, англичане делают ставку на легитимность. Это все предположения, может быть, это связно с перспективой проведения выборов в следующем году на Украине, будут они или нет", - отметил эксперт.
По его словам, послаблений в поддержке от Лондона стоит ожидать в последнюю очередь, даже вопреки американцам.
"Англичане сейчас думают над тем, как им сохранить режим, который, скорее всего, потерпит поражение в ближайшие полтора года. Единственный способ сохранить режим, я думаю, это выдвижение инициативы о переговорном урегулировании – не прекращении огня, а именно переговорном урегулировании конфликта вообще, то есть с признанием новых границ и тому подобное", - предположил эксперт.
По его мнению, между западными столицами имеются разногласия о будущих действий по украинскому конфликту, поскольку изначальные ожидания на скорое контрнаступление провалились, а американцы, запустившие нынешний кризис в фазу обострения, не предупредили союзников, что возможен затяжной конфликт.
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Как следствие, Европа
склоняется к более самостоятельному от США
подходу по урегулированию конфликта, "раз у американцев не получилось с блицкригом". При этом инициативу среди европейцев как раз могут проявить англичане, более дальновидные, чем американцы.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
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