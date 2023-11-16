https://ria.ru/20231116/uzbekistan-1909958572.html

Цыбульский: Узбекистан является важным партнером Архангельской области

Цыбульский: Узбекистан является важным партнером Архангельской области - РИА Новости, 16.11.2023

Цыбульский: Узбекистан является важным партнером Архангельской области

Товарооборот между Архангельской областью и Республикой Узбекистан в два раза больше, чем с другими странами СНГ, Ташкент является важным стратегическим... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:59

2023-11-16T20:59

2023-11-16T20:59

архангельская область

архангельская область

узбекистан

ташкент

абдулла арипов

александр цыбульский

снг

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноя - РИА Новости. Товарооборот между Архангельской областью и Республикой Узбекистан в два раза больше, чем с другими странами СНГ, Ташкент является важным стратегическим партнером северного региона, однако есть потенциал для расширения направлений взаимовыгодного сотрудничества, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Губернатор Архангельской области находится с рабочим визитом в Узбекистане, в четверг состоялась его встреча с премьер-министром Абдуллой Ариповым, в ходе которой стороны договорились о развитии сотрудничества между российским и узбекскими регионами. Арипов отметил, что узбекские и российские регионы давно и успешно взаимодействуют благодаря выстроенной на уровне руководства двух стран дружественной атмосфере. "Я искренне рад, что благодаря политической воле глав наших государств двусторонние отношения между нашими странами развиваются. Всегда важно, когда большие стратегические направления определяют главы государств, но их наполнение всегда идет с людьми, и очень здорово, когда регионы между собой сами сотрудничают", – сказал Арипов, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Арипов подчеркнул, что Россия была и остается для Узбекистана партнером в области гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в разных отраслях экономики, образования, культуры и в других сферах. Он также добавил, что потенциал взаимодействия с Архангельской областью сегодня используется не по всем направлениям и имеет хорошие перспективы. "Для нас Узбекистан является стратегическим партнером, поскольку уже сейчас товарооборот между Архангельской областью и Республикой Узбекистан в два раза больше, чем с другими странами СНГ. Вместе с тем есть потенциал для его увеличения путем расширения направлений взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в плане инвестиций, совместных проектов, ориентированных на бизнес", – отметил глава Архангельской области. Цыбульский сообщил, что делегация, прибывшая в Узбекистан из российского региона, очень дифференцирована по отраслям: в ней есть представители органов власти, сельского хозяйства, сферы услуг, деревообрабатывающего производства, предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и логистической сферы. "Архангельская область известна своим лесопромышленным комплексом, одно из наших предприятий начало поставлять в Узбекистан мебель. В этом году объем экспорта планируется порядка 150 тысяч долларов, в следующем году предполагается увеличение объема до 500 тысяч долларов. Кроме того, мы готовы сотрудничать по такому направлению, как поставка пиломатериалов для деревянного домостроения", – сообщил губернатор. В свою очередь, премьер-министр Узбекистана выразил уверенность, что продукция из архангельского леса будет востребована в том числе на рынке строительства объектов размещения для туристов, прибывающих в страну. Еще одно направление сотрудничества, которое намерены в дальнейшем развивать стороны, – поставка продукции для целлюлозно-бумажной промышленности Архангельской области. Прибывшие в составе делегации предприниматели из Архангельска намерены заключить долгосрочные контракты на поставку продукции легкой промышленности – тканей. В их планах – заключение долгосрочных контрактов на 500 тысяч долларов ежегодно на поставку узбекских тканей и пряжи, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231113/midiki-1909203931.html

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архангельская область, узбекистан, ташкент, абдулла арипов, александр цыбульский, снг