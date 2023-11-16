https://ria.ru/20231116/uran-1909819315.html
Патрушев: Британия пострадала от поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном
Патрушев: Британия пострадала от поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 16.11.2023
Патрушев: Британия пострадала от поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном
Поставки Украине снарядов с обедненным ураном существенно повышают радиационные угрозы, но политические элиты Запада не беспокоятся о здоровье даже собственного РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:40
2023-11-16T13:40
2023-11-16T13:40
специальная военная операция на украине
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украина
европа
николай патрушев
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Поставки Украине снарядов с обедненным ураном существенно повышают радиационные угрозы, но политические элиты Запада не беспокоятся о здоровье даже собственного населения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе. "Существенно возросли угрозы радиационной безопасности, связанные с применением украинскими формированиями снарядов с обедненным ураном", - констатировал он. Патрушев напомнил, что Россия неоднократно предупреждала всех о губительных последствиях поставок Западом на Украину снарядов с обедненным ураном, подчеркивала, что их применение нанесет вред здоровью людей и природе на многие десятилетия - как на Украине, так и в Европе. "Наши предостережения не были услышаны. В итоге в результате уничтожения складов с поставленными англосаксами снарядами с обедненным ураном - с целью предотвращения их применения против России - на протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах", - указал секретарь Совбеза РФ. По его словам, на прошлой неделе Европейский комитет по радиационному риску отметил увеличение количества частиц урана в воздухе на юго-востоке Англии как следствие перемещения воздушных масс с Западной Украины. "Это красноречиво говорит о том, что политические элиты западных стран, поставляющие оружие украинскому режиму, совершенно не беспокоятся о безопасности и здоровье собственного населения", - подытожил Патрушев.
https://ria.ru/20230908/snaryady-1894875212.html
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россия, украина, европа, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Николай Патрушев
Патрушев: Британия пострадала от поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном
Патрушев: Британия пострадала от поставок Украине снарядов с обедненным ураном
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Поставки Украине снарядов с обедненным ураном существенно повышают радиационные угрозы, но политические элиты Запада не беспокоятся о здоровье даже собственного населения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.
"Существенно возросли угрозы радиационной безопасности, связанные с применением украинскими формированиями снарядов с обедненным ураном", - констатировал он.
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Патрушев напомнил, что Россия неоднократно предупреждала всех о губительных последствиях поставок Западом на Украину снарядов с обедненным ураном, подчеркивала, что их применение нанесет вред здоровью людей и природе на многие десятилетия - как на Украине, так и в Европе
.
"Наши предостережения не были услышаны. В итоге в результате уничтожения складов с поставленными англосаксами снарядами с обедненным ураном - с целью предотвращения их применения против России - на протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах", - указал секретарь Совбеза РФ.
По его словам, на прошлой неделе Европейский комитет по радиационному риску отметил увеличение количества частиц урана в воздухе на юго-востоке Англии
как следствие перемещения воздушных масс с Западной Украины.
"Это красноречиво говорит о том, что политические элиты западных стран, поставляющие оружие украинскому режиму, совершенно не беспокоятся о безопасности и здоровье собственного населения", - подытожил Патрушев.
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