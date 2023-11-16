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Польша и Еврокомиссия не смогли уладить блокирование границы с Украиной - РИА Новости, 16.11.2023
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17:23 16.11.2023 (обновлено: 19:17 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909891043.html
Польша и Еврокомиссия не смогли уладить блокирование границы с Украиной
Польша и Еврокомиссия не смогли уладить блокирование границы с Украиной - РИА Новости, 16.11.2023
Польша и Еврокомиссия не смогли уладить блокирование границы с Украиной
Польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с перевозчиками, блокирующими пункты пропуска с Украиной, заявил журналистам министр инфраструктуры РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:23
2023-11-16T19:17
в мире
украина
польша
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с перевозчиками, блокирующими пункты пропуска с Украиной, заявил журналистам министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. "В министерстве инфраструктуры мы встречались с представителями Европейской комиссии. Потом мы вместе поехали на границу и встретились с представителями украинского правительства", - рассказал Адамчик. "Протестующим были предложены определенные решения. Они ответили на них негативно", - отметил он. При этом польский министр заявил, что данный протест вызван действиями Украины и Европейского союза."Причиной протестов являются причины, лежащие либо на украинской стороне границы, либо на стороне ЕС. Лежащая на стороне ЕС - это соглашение, подписанное между ЕС и Украиной, приостанавливающее разрешения на въезд грузовых автомобилей, которое ранее требовалось от украинских водителей", - сказал он.Министр добавил, что отмена системы разрешений вызвала существенное "нарушение соотношения количества польских автомобилей, осуществляющих операции на Украине, и количества украинских автомобилей, въезжающих в Польшу"."Эти различия абсолютно в пользу предпринимателей с Украины. Поляки, как говорил вчера один из представителей протестующих, чувствуют себя вытесненными с этого рынка", - сказал Адамчик.Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин". Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909589617.html
https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html
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в мире, украина, польша, еврокомиссия
В мире, Украина, Польша, Еврокомиссия
Польша и Еврокомиссия не смогли уладить блокирование границы с Украиной

Министр Адамчик: Польша и ЕК не смогли уладить с Украиной блокирование границы

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Польские власти и Европейская комиссия не могут договориться с перевозчиками, блокирующими пункты пропуска с Украиной, заявил журналистам министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.
"В министерстве инфраструктуры мы встречались с представителями Европейской комиссии. Потом мы вместе поехали на границу и встретились с представителями украинского правительства", - рассказал Адамчик.
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"Протестующим были предложены определенные решения. Они ответили на них негативно", - отметил он.
При этом польский министр заявил, что данный протест вызван действиями Украины и Европейского союза.
"Причиной протестов являются причины, лежащие либо на украинской стороне границы, либо на стороне ЕС. Лежащая на стороне ЕС - это соглашение, подписанное между ЕС и Украиной, приостанавливающее разрешения на въезд грузовых автомобилей, которое ранее требовалось от украинских водителей", - сказал он.
Министр добавил, что отмена системы разрешений вызвала существенное "нарушение соотношения количества польских автомобилей, осуществляющих операции на Украине, и количества украинских автомобилей, въезжающих в Польшу".
"Эти различия абсолютно в пользу предпринимателей с Украины. Поляки, как говорил вчера один из представителей протестующих, чувствуют себя вытесненными с этого рынка", - сказал Адамчик.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Хребенное - Рава-Русская", "Дорохуск - Ягодин".
Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.
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