https://ria.ru/20231116/ukraina-1909858124.html

СБУ заочно предъявила обвинения российскому министру энергетики

СБУ заочно предъявила обвинения российскому министру энергетики - РИА Новости, 16.11.2023

СБУ заочно предъявила обвинения российскому министру энергетики

СБУ заочно предъявила обвинение министру энергетики России Николаю Шульгинову - украинская спецслужба инкриминирует ему "посягательство на территориальную... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:44

2023-11-16T15:44

2023-11-16T15:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

николай шульгинов

украина

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. СБУ заочно предъявила обвинение министру энергетики России Николаю Шульгинову - украинская спецслужба инкриминирует ему "посягательство на территориальную целостность" из-за присоединения к российской энергосистеме энергообъектов в новых регионах РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного Николая Шульгинова - министра энергетики России… Чиновник способствует высшему военно-политическому руководству РФ в обеспечении электроэнергией оккупационных группировок", - говорится в сообщении СБУ. В спецслужбе утверждают, что Шульгинов в июле 2022 года анонсировал присоединение энергосистемы Крыма к электростанциям в Херсонской области. По информации ведомства, дело против него заведено по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Их санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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