https://ria.ru/20231116/ukraina-1909858124.html
СБУ заочно предъявила обвинения российскому министру энергетики
СБУ заочно предъявила обвинения российскому министру энергетики - РИА Новости, 16.11.2023
СБУ заочно предъявила обвинения российскому министру энергетики
СБУ заочно предъявила обвинение министру энергетики России Николаю Шульгинову - украинская спецслужба инкриминирует ему "посягательство на территориальную... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:44
2023-11-16T15:44
2023-11-16T15:44
специальная военная операция на украине
безопасность
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николай шульгинов
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. СБУ заочно предъявила обвинение министру энергетики России Николаю Шульгинову - украинская спецслужба инкриминирует ему "посягательство на территориальную целостность" из-за присоединения к российской энергосистеме энергообъектов в новых регионах РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного Николая Шульгинова - министра энергетики России… Чиновник способствует высшему военно-политическому руководству РФ в обеспечении электроэнергией оккупационных группировок", - говорится в сообщении СБУ. В спецслужбе утверждают, что Шульгинов в июле 2022 года анонсировал присоединение энергосистемы Крыма к электростанциям в Херсонской области. По информации ведомства, дело против него заведено по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Их санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Николай Шульгинов, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заочно предъявила обвинения российскому министру энергетики
СБУ обвинила главу Минэнерго России в посягательстве на целостность Украины