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СБУ заочно предъявила обвинения российскому министру энергетики - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909858124.html
СБУ заочно предъявила обвинения российскому министру энергетики
СБУ заочно предъявила обвинения российскому министру энергетики - РИА Новости, 16.11.2023
СБУ заочно предъявила обвинения российскому министру энергетики
СБУ заочно предъявила обвинение министру энергетики России Николаю Шульгинову - украинская спецслужба инкриминирует ему "посягательство на территориальную... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:44
2023-11-16T15:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николай шульгинов
украина
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. СБУ заочно предъявила обвинение министру энергетики России Николаю Шульгинову - украинская спецслужба инкриминирует ему "посягательство на территориальную целостность" из-за присоединения к российской энергосистеме энергообъектов в новых регионах РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного Николая Шульгинова - министра энергетики России… Чиновник способствует высшему военно-политическому руководству РФ в обеспечении электроэнергией оккупационных группировок", - говорится в сообщении СБУ. В спецслужбе утверждают, что Шульгинов в июле 2022 года анонсировал присоединение энергосистемы Крыма к электростанциям в Херсонской области. По информации ведомства, дело против него заведено по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Их санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20231031/chicherina-1906422577.html
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безопасность, россия, николай шульгинов, украина, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Николай Шульгинов, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заочно предъявила обвинения российскому министру энергетики

СБУ обвинила главу Минэнерго России в посягательстве на целостность Украины

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Николай Шульгинов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. СБУ заочно предъявила обвинение министру энергетики России Николаю Шульгинову - украинская спецслужба инкриминирует ему "посягательство на территориальную целостность" из-за присоединения к российской энергосистеме энергообъектов в новых регионах РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного Николая Шульгинова - министра энергетики России… Чиновник способствует высшему военно-политическому руководству РФ в обеспечении электроэнергией оккупационных группировок", - говорится в сообщении СБУ.
В спецслужбе утверждают, что Шульгинов в июле 2022 года анонсировал присоединение энергосистемы Крыма к электростанциям в Херсонской области. По информации ведомства, дело против него заведено по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Их санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияНиколай ШульгиновУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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