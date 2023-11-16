https://ria.ru/20231116/ukraina-1909852059.html
Поддержка США Украины начала давать сбои, заявили в Госдуме
Поддержка США Украины начала давать сбои, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.11.2023
Поддержка США Украины начала давать сбои, заявили в Госдуме
Поддержка США Украины начала "сбоить", американскому сенату впору инициировать разбирательства на предмет эффективности масштабных денежных трат на содержание... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:17
2023-11-16T15:17
2023-11-16T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
михаил шеремет
госдума рф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799521_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_59c50c6a2d5aae30fe4ffe6394c441c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Поддержка США Украины начала "сбоить", американскому сенату впору инициировать разбирательства на предмет эффективности масштабных денежных трат на содержание киевского режима, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, сообщил телеканал CNN. "Американская система управления, привыкшая находиться в зоне комфорта, не справляется с вызовами и начинает сбоить, что автоматически включает защитный тумблер. Поэтому вполне закономерно, что принятие ими бюджета проходит с отсутствием угнетающей и вредоносной графы, связанной с бездумными тратами по спонсированию терроризма на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, прекращение финансирования Украины сыграет положительную роль и позволит избежать негативного сценария для экономики США, не допустить болезненного удара по благосостоянию всех слоев американского общества и протестных настроений. "Сенату впору не останавливаться на достигнутом и пойти дальше, инициировав разбирательства и проверки на предмет эффективности масштабных денежных трат кабинетом Джо Байдена на поддержку коррумпированного нацистского режима Украины", - сказал депутат.
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909130335.html
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799521_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_ee514695a75c539b12628525e9756a23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, михаил шеремет, госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Поддержка США Украины начала давать сбои, заявили в Госдуме
Шеремет дал совет сенату США проверить бездумные траты на спонсирование Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Поддержка США Украины начала "сбоить", американскому сенату впору инициировать разбирательства на предмет эффективности масштабных денежных трат на содержание киевского режима, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю
и Украине, сообщил телеканал CNN.
Украина осталась без денег. Киев поплатился за провал контрнаступления
"Американская система управления, привыкшая находиться в зоне комфорта, не справляется с вызовами и начинает сбоить, что автоматически включает защитный тумблер. Поэтому вполне закономерно, что принятие ими бюджета проходит с отсутствием угнетающей и вредоносной графы, связанной с бездумными тратами по спонсированию терроризма на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, прекращение финансирования Украины сыграет положительную роль и позволит избежать негативного сценария для экономики США, не допустить болезненного удара по благосостоянию всех слоев американского общества и протестных настроений.
"Сенату впору не останавливаться на достигнутом и пойти дальше, инициировав разбирательства и проверки на предмет эффективности масштабных денежных трат кабинетом Джо Байдена
на поддержку коррумпированного нацистского режима Украины", - сказал депутат.
"Будет иное вооружение". Запад предложил Киеву новый способ одолеть Россию