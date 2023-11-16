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Поддержка США Украины начала давать сбои, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 16.11.2023 (обновлено: 15:18 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909852059.html
Поддержка США Украины начала давать сбои, заявили в Госдуме
Поддержка США Украины начала давать сбои, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.11.2023
Поддержка США Украины начала давать сбои, заявили в Госдуме
Поддержка США Украины начала "сбоить", американскому сенату впору инициировать разбирательства на предмет эффективности масштабных денежных трат на содержание... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:17
2023-11-16T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
михаил шеремет
госдума рф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Поддержка США Украины начала "сбоить", американскому сенату впору инициировать разбирательства на предмет эффективности масштабных денежных трат на содержание киевского режима, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, сообщил телеканал CNN. "Американская система управления, привыкшая находиться в зоне комфорта, не справляется с вызовами и начинает сбоить, что автоматически включает защитный тумблер. Поэтому вполне закономерно, что принятие ими бюджета проходит с отсутствием угнетающей и вредоносной графы, связанной с бездумными тратами по спонсированию терроризма на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, прекращение финансирования Украины сыграет положительную роль и позволит избежать негативного сценария для экономики США, не допустить болезненного удара по благосостоянию всех слоев американского общества и протестных настроений. "Сенату впору не останавливаться на достигнутом и пойти дальше, инициировав разбирательства и проверки на предмет эффективности масштабных денежных трат кабинетом Джо Байдена на поддержку коррумпированного нацистского режима Украины", - сказал депутат.
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909130335.html
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
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в мире, сша, украина, михаил шеремет, госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Поддержка США Украины начала давать сбои, заявили в Госдуме

Шеремет дал совет сенату США проверить бездумные траты на спонсирование Украины

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Поддержка США Украины начала "сбоить", американскому сенату впору инициировать разбирательства на предмет эффективности масштабных денежных трат на содержание киевского режима, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, сообщил телеканал CNN.
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Украина осталась без денег. Киев поплатился за провал контрнаступления
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"Американская система управления, привыкшая находиться в зоне комфорта, не справляется с вызовами и начинает сбоить, что автоматически включает защитный тумблер. Поэтому вполне закономерно, что принятие ими бюджета проходит с отсутствием угнетающей и вредоносной графы, связанной с бездумными тратами по спонсированию терроризма на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, прекращение финансирования Украины сыграет положительную роль и позволит избежать негативного сценария для экономики США, не допустить болезненного удара по благосостоянию всех слоев американского общества и протестных настроений.
"Сенату впору не останавливаться на достигнутом и пойти дальше, инициировав разбирательства и проверки на предмет эффективности масштабных денежных трат кабинетом Джо Байдена на поддержку коррумпированного нацистского режима Украины", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМихаил ШереметГосдума РФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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