https://ria.ru/20231116/ukraina-1909852059.html

Поддержка США Украины начала давать сбои, заявили в Госдуме

Поддержка США Украины начала давать сбои, заявили в Госдуме - РИА Новости, 16.11.2023

Поддержка США Украины начала давать сбои, заявили в Госдуме

Поддержка США Украины начала "сбоить", американскому сенату впору инициировать разбирательства на предмет эффективности масштабных денежных трат на содержание... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:17

2023-11-16T15:17

2023-11-16T15:18

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Поддержка США Украины начала "сбоить", американскому сенату впору инициировать разбирательства на предмет эффективности масштабных денежных трат на содержание киевского режима, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, сообщил телеканал CNN. "Американская система управления, привыкшая находиться в зоне комфорта, не справляется с вызовами и начинает сбоить, что автоматически включает защитный тумблер. Поэтому вполне закономерно, что принятие ими бюджета проходит с отсутствием угнетающей и вредоносной графы, связанной с бездумными тратами по спонсированию терроризма на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, прекращение финансирования Украины сыграет положительную роль и позволит избежать негативного сценария для экономики США, не допустить болезненного удара по благосостоянию всех слоев американского общества и протестных настроений. "Сенату впору не останавливаться на достигнутом и пойти дальше, инициировав разбирательства и проверки на предмет эффективности масштабных денежных трат кабинетом Джо Байдена на поддержку коррумпированного нацистского режима Украины", - сказал депутат.

https://ria.ru/20231115/ukraina-1909130335.html

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, михаил шеремет, госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году