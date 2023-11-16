В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины сообщили о воздушной тревоге в Киеве и нескольких областях
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей в центре и на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в Киеве и Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины практически одновременно (в 9.10 мск).
Ранее в четверг тревогу объявили в Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях Украины. Она звучит до сих пор. Издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в городе Староконстантинов Хмельницкой области, в котором расположен военный аэродром.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.