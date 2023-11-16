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"Хезболла" заявила об ударах по израильским объектам возле Ливана - РИА Новости, 16.11.2023
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15:32 16.11.2023 (обновлено: 15:42 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/udar-1909855137.html
"Хезболла" заявила об ударах по израильским объектам возле Ливана
"Хезболла" заявила об ударах по израильским объектам возле Ливана - РИА Новости, 16.11.2023
"Хезболла" заявила об ударах по израильским объектам возле Ливана
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по трем израильским объектам на границе с Ливаном. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:32
2023-11-16T15:42
в мире
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по трем израильским объектам на границе с Ливаном."Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по казарме Йифтах (оккупированная ливанская деревня Кудс) и поразили ее прямым попаданием", - говорится в заявлении движения."Хезболлах" также сообщает об ударах по двум израильским объектам в Баяд-Белиде и в городе Метула на границе с Ливаном.Ранее армия Израиля сообщила, что ее самолеты нанесли удары по военным постам в Ливане, откуда действовали бойцы "Хезболлах".Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль
В мире, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль
"Хезболла" заявила об ударах по израильским объектам возле Ливана

"Хезболла" заявила об ударах по трем израильским объектам на границе с Ливаном

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболлах" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по трем израильским объектам на границе с Ливаном.
"Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по казарме Йифтах (оккупированная ливанская деревня Кудс) и поразили ее прямым попаданием", - говорится в заявлении движения.
"Хезболлах" также сообщает об ударах по двум израильским объектам в Баяд-Белиде и в городе Метула на границе с Ливаном.
Ранее армия Израиля сообщила, что ее самолеты нанесли удары по военным постам в Ливане, откуда действовали бойцы "Хезболлах".
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
 
В миреЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраиль
 
 
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