https://ria.ru/20231116/udar-1909855137.html

"Хезболла" заявила об ударах по израильским объектам возле Ливана

"Хезболла" заявила об ударах по израильским объектам возле Ливана - РИА Новости, 16.11.2023

"Хезболла" заявила об ударах по израильским объектам возле Ливана

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по трем израильским объектам на границе с Ливаном. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:32

2023-11-16T15:32

2023-11-16T15:42

в мире

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по трем израильским объектам на границе с Ливаном."Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по казарме Йифтах (оккупированная ливанская деревня Кудс) и поразили ее прямым попаданием", - говорится в заявлении движения."Хезболлах" также сообщает об ударах по двум израильским объектам в Баяд-Белиде и в городе Метула на границе с Ливаном.Ранее армия Израиля сообщила, что ее самолеты нанесли удары по военным постам в Ливане, откуда действовали бойцы "Хезболлах".Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль