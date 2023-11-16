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Медведев заявил, что учителя в новых регионах должны быть патриотами - РИА Новости, 16.11.2023
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16:45 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/uchitelya-1909876571.html
Медведев заявил, что учителя в новых регионах должны быть патриотами
Медведев заявил, что учителя в новых регионах должны быть патриотами - РИА Новости, 16.11.2023
Медведев заявил, что учителя в новых регионах должны быть патриотами
Новым регионам РФ нужно растить свои педагогические кадры, учителя в этих территориях должны быть патриотами России, только тогда там будет выращено нормальное... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:45
2023-11-16T16:45
общество
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дмитрий медведев
образование - общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новым регионам РФ нужно растить свои педагогические кадры, учителя в этих территориях должны быть патриотами России, только тогда там будет выращено нормальное молодое поколение, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с представителями "Молодой Гвардии". Медведев заявил, что педагогические кадры в новых регионах РФ были "вымыты" в силу понятных причин. Сейчас важно, чтобы на помощь пришли квалифицированные педагоги со всей России, для этого Медведев предложил стимулировать их различными выплатами. "Мне кажется, очень важно распространить те меры стимулирования, которые существуют у нас для педагогов на всей территории РФ, включая, например, такую программу как "Сельский учитель", "Земский учитель", там можно какие-то модальности находить так, чтобы люди, готовые приехать, получали и дополнительную денежную премию за это, дополнительные деньги для того, чтобы обустроиться на новом месте", - сказал Медведев. Политик добавил, что можно отправить и "десант из педагогов", но это будет временная мера. "В принципе нужно, естественно, растить свои кадры, делать так, чтобы появлялись новые квалифицированные местные педагоги, которые заканчивают местные педагогические вузы, местные педагогические университеты. Но, естественно, ориентированные на Россию, являющиеся патриотами РФ. Только тогда мы сможем вырастить нормальное, настоящее молодое поколение", - сказал Медведев.
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общество, россия, дмитрий медведев, образование - общество, единая россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Образование - Общество, Единая Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Медведев заявил, что учителя в новых регионах должны быть патриотами

Медведев: для нормальной молодежи в новых регионах нужны учителя-патриоты

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новым регионам РФ нужно растить свои педагогические кадры, учителя в этих территориях должны быть патриотами России, только тогда там будет выращено нормальное молодое поколение, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с представителями "Молодой Гвардии".
Медведев заявил, что педагогические кадры в новых регионах РФ были "вымыты" в силу понятных причин. Сейчас важно, чтобы на помощь пришли квалифицированные педагоги со всей России, для этого Медведев предложил стимулировать их различными выплатами.
"Мне кажется, очень важно распространить те меры стимулирования, которые существуют у нас для педагогов на всей территории РФ, включая, например, такую программу как "Сельский учитель", "Земский учитель", там можно какие-то модальности находить так, чтобы люди, готовые приехать, получали и дополнительную денежную премию за это, дополнительные деньги для того, чтобы обустроиться на новом месте", - сказал Медведев.
Политик добавил, что можно отправить и "десант из педагогов", но это будет временная мера. "В принципе нужно, естественно, растить свои кадры, делать так, чтобы появлялись новые квалифицированные местные педагоги, которые заканчивают местные педагогические вузы, местные педагогические университеты. Но, естественно, ориентированные на Россию, являющиеся патриотами РФ. Только тогда мы сможем вырастить нормальное, настоящее молодое поколение", - сказал Медведев.
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ОбществоРоссияДмитрий МедведевОбразование - ОбществоЕдиная РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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