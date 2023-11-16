https://ria.ru/20231116/uchebnyy_tsentr_goichs-1910850914.html

Почти 20 тысяч специалистов подготовили в центре ГОиЧС Москвы в 2023 году

Почти 20 тысяч специалистов подготовили в центре ГОиЧС Москвы в 2023 году - РИА Новости, 21.11.2023

Почти 20 тысяч специалистов подготовили в центре ГОиЧС Москвы в 2023 году

Почти 20 тысяч специалистов прошли подготовку в учебном центре ГОиЧС Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-16T17:30

2023-11-16T17:30

2023-11-21T16:12

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Почти 20 тысяч специалистов прошли подготовку в учебном центре ГОиЧС Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Почти 20 тысяч специалистов прошли подготовку в учебном центре ГОиЧС Москвы с начала года. В Учебно-методическом центре готовят специалистов по более чем 100 очным, очно-заочным и дистанционным образовательным программам. Среди учеников – работники органов власти, местного самоуправления и организаций, пожарные, спасатели, судоводители, операторы столичной Системы 112", - говорится в сообщении. Отмечается, что в учебном центре ГОиЧС есть лекционные залы, учебные аудитории с современным мультимедийным оборудованием, кинозал, специализированная библиотека, спортивный зал, плавательный бассейн и тренажеры. "В этом году появилось студийное пространство с профессиональной техникой для аудио- и видеозаписи. Там создаются учебные видеоматериалы для дистанционного обучения. Ещё одна новинка этого года – программы дополнительной профессиональной переподготовки "Командиры отделений пожарно-спасательных отрядов" и "Пожарная безопасность" для руководителей караулов пожарных подразделений", - говорится в сообщении. Сообщается, что важное направление работы Учебно-методического центра – физическая и психологическая реабилитация пожарных и спасателей. "Для этого в нем создан Центр реабилитации, оснащенный современнейшим оборудованием. Здесь огнеборцы посещают восстановительные и профилактические процедуры по восьми лечебным программам. С начала года Центр реабилитации принял 2,8 тысячи спасателей", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231116/spasateli-1908720869.html

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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, гражданская оборона, чс