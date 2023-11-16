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Почти 20 тысяч специалистов подготовили в центре ГОиЧС Москвы в 2023 году - РИА Новости, 21.11.2023
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17:30 16.11.2023 (обновлено: 16:12 21.11.2023)
https://ria.ru/20231116/uchebnyy_tsentr_goichs-1910850914.html
Почти 20 тысяч специалистов подготовили в центре ГОиЧС Москвы в 2023 году
Почти 20 тысяч специалистов подготовили в центре ГОиЧС Москвы в 2023 году - РИА Новости, 21.11.2023
Почти 20 тысяч специалистов подготовили в центре ГОиЧС Москвы в 2023 году
Почти 20 тысяч специалистов прошли подготовку в учебном центре ГОиЧС Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-16T17:30
2023-11-21T16:12
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Почти 20 тысяч специалистов прошли подготовку в учебном центре ГОиЧС Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Почти 20 тысяч специалистов прошли подготовку в учебном центре ГОиЧС Москвы с начала года. В Учебно-методическом центре готовят специалистов по более чем 100 очным, очно-заочным и дистанционным образовательным программам. Среди учеников – работники органов власти, местного самоуправления и организаций, пожарные, спасатели, судоводители, операторы столичной Системы 112", - говорится в сообщении. Отмечается, что в учебном центре ГОиЧС есть лекционные залы, учебные аудитории с современным мультимедийным оборудованием, кинозал, специализированная библиотека, спортивный зал, плавательный бассейн и тренажеры. "В этом году появилось студийное пространство с профессиональной техникой для аудио- и видеозаписи. Там создаются учебные видеоматериалы для дистанционного обучения. Ещё одна новинка этого года – программы дополнительной профессиональной переподготовки "Командиры отделений пожарно-спасательных отрядов" и "Пожарная безопасность" для руководителей караулов пожарных подразделений", - говорится в сообщении. Сообщается, что важное направление работы Учебно-методического центра – физическая и психологическая реабилитация пожарных и спасателей. "Для этого в нем создан Центр реабилитации, оснащенный современнейшим оборудованием. Здесь огнеборцы посещают восстановительные и профилактические процедуры по восьми лечебным программам. С начала года Центр реабилитации принял 2,8 тысячи спасателей", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, гражданская оборона, чс
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Гражданская оборона, ЧС

Почти 20 тысяч специалистов подготовили в центре ГОиЧС Москвы в 2023 году

© Фото : Городское хозяйство Москвы / TelegramПодготовка специалистов в учебном центре ГОиЧС Москвы
Подготовка специалистов в учебном центре ГОиЧС Москвы - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы / Telegram
Подготовка специалистов в учебном центре ГОиЧС Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Почти 20 тысяч специалистов прошли подготовку в учебном центре ГОиЧС Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти 20 тысяч специалистов прошли подготовку в учебном центре ГОиЧС Москвы с начала года. В Учебно-методическом центре готовят специалистов по более чем 100 очным, очно-заочным и дистанционным образовательным программам. Среди учеников – работники органов власти, местного самоуправления и организаций, пожарные, спасатели, судоводители, операторы столичной Системы 112", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в учебном центре ГОиЧС есть лекционные залы, учебные аудитории с современным мультимедийным оборудованием, кинозал, специализированная библиотека, спортивный зал, плавательный бассейн и тренажеры.
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"В этом году появилось студийное пространство с профессиональной техникой для аудио- и видеозаписи. Там создаются учебные видеоматериалы для дистанционного обучения. Ещё одна новинка этого года – программы дополнительной профессиональной переподготовки "Командиры отделений пожарно-спасательных отрядов" и "Пожарная безопасность" для руководителей караулов пожарных подразделений", - говорится в сообщении.
Сообщается, что важное направление работы Учебно-методического центра – физическая и психологическая реабилитация пожарных и спасателей.
"Для этого в нем создан Центр реабилитации, оснащенный современнейшим оборудованием. Здесь огнеборцы посещают восстановительные и профилактические процедуры по восьми лечебным программам. С начала года Центр реабилитации принял 2,8 тысячи спасателей", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыГражданская оборонаЧС
 
 
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