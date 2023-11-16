https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909758893.html

В Турции призвали парламент обсудить не членство Швеции, а выход из НАТО

В Турции призвали парламент обсудить не членство Швеции, а выход из НАТО - РИА Новости, 16.11.2023

В Турции призвали парламент обсудить не членство Швеции, а выход из НАТО

Турецкая коммунистическая партия (TKP) назвала "постыдным" обсуждение протокола о членстве Швеции в НАТО и выступила с призывом выйти из альянса. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:55

2023-11-16T09:55

2023-11-16T11:07

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АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Турецкая коммунистическая партия (TKP) назвала "постыдным" обсуждение протокола о членстве Швеции в НАТО и выступила с призывом выйти из альянса. "Этот вопрос является постыдным для Великого национального собрания Турции", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении политической организации.Парламентская комиссия республики по иностранным делам сегодня начнет рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО. В заявлении турецких коммунистов отмечается, что после начала украинского кризиса "попытки НАТО заполучить новых членов в Северной Европе набрали обороты". Так, скорость, с которой в альянс приняли Финляндию, в партии считают беспрецедентной."К сожалению, и в этом вопросе Великое национальное собрание Турции потерпело серьезную неудачу, проголосовав за вступление Финляндии без единого голоса "против", — заявили там.Как говорится в заявлении ТКР, присоединение Швеции к альянсу "приведет к продолжению конфликта и политической напряженности в регионе".Политики связывают это с тем, что "западные империалистические державы, прежде всего США, выступают за сохранение напряженности". Саму НАТО они назвали "террористической организацией"."С самого начала она не принесли мира ни своим членам, ни народам других стран. Напротив, она развязала террор и организовала массовые убийства в странах, против которых направлена ее деятельность. <...> Мир должен немедленно избавиться от НАТО. Первый шаг к этому — выход нашей страны и других членов из НАТО. Комиссия по иностранным делам Великого национального собрания Турции должна поставить на повестку дня не расширение НАТО, а выход Турции из этой кровавой организации", — призывает ТКР.Вчера источник РИА Новости в турецком парламенте заявил агентству, что процесс ратификации протокола о членстве Швеции завершится до конца этого года, "если не будет каких-либо эксцессов, способных повлиять на ситуацию".Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231027/shvetsiya-1905534174.html

https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909737196.html

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в мире, турция, финляндия, швеция, йенс столтенберг, евросоюз, нато