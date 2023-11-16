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В Турции призвали парламент обсудить не членство Швеции, а выход из НАТО - РИА Новости, 16.11.2023
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09:55 16.11.2023 (обновлено: 11:07 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909758893.html
В Турции призвали парламент обсудить не членство Швеции, а выход из НАТО
В Турции призвали парламент обсудить не членство Швеции, а выход из НАТО - РИА Новости, 16.11.2023
В Турции призвали парламент обсудить не членство Швеции, а выход из НАТО
Турецкая коммунистическая партия (TKP) назвала "постыдным" обсуждение протокола о членстве Швеции в НАТО и выступила с призывом выйти из альянса. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:55
2023-11-16T11:07
в мире
турция
финляндия
швеция
йенс столтенберг
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нато
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АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Турецкая коммунистическая партия (TKP) назвала "постыдным" обсуждение протокола о членстве Швеции в НАТО и выступила с призывом выйти из альянса. &quot;Этот вопрос является постыдным для Великого национального собрания Турции&quot;, — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении политической организации.Парламентская комиссия республики по иностранным делам сегодня начнет рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО. В заявлении турецких коммунистов отмечается, что после начала украинского кризиса "попытки НАТО заполучить новых членов в Северной Европе набрали обороты". Так, скорость, с которой в альянс приняли Финляндию, в партии считают беспрецедентной."К сожалению, и в этом вопросе Великое национальное собрание Турции потерпело серьезную неудачу, проголосовав за вступление Финляндии без единого голоса "против", — заявили там.Как говорится в заявлении ТКР, присоединение Швеции к альянсу "приведет к продолжению конфликта и политической напряженности в регионе".Политики связывают это с тем, что "западные империалистические державы, прежде всего США, выступают за сохранение напряженности". Саму НАТО они назвали "террористической организацией".&quot;С самого начала она не принесли мира ни своим членам, ни народам других стран. Напротив, она развязала террор и организовала массовые убийства в странах, против которых направлена ее деятельность. &lt;...&gt; Мир должен немедленно избавиться от НАТО. Первый шаг к этому — выход нашей страны и других членов из НАТО. Комиссия по иностранным делам Великого национального собрания Турции должна поставить на повестку дня не расширение НАТО, а выход Турции из этой кровавой организации&quot;, — призывает ТКР.Вчера источник РИА Новости в турецком парламенте заявил агентству, что процесс ратификации протокола о членстве Швеции завершится до конца этого года, "если не будет каких-либо эксцессов, способных повлиять на ситуацию".Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231027/shvetsiya-1905534174.html
https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909737196.html
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в мире, турция, финляндия, швеция, йенс столтенберг, евросоюз, нато
В мире, Турция, Финляндия, Швеция, Йенс Столтенберг, Евросоюз, НАТО
В Турции призвали парламент обсудить не членство Швеции, а выход из НАТО

Турецкие коммунисты призвали парламент обсудить выход страны из НАТО

© Фото : PatrickneilВеликое национальное собрание Турции
Великое национальное собрание Турции - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Patrickneil
Великое национальное собрание Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Турецкая коммунистическая партия (TKP) назвала "постыдным" обсуждение протокола о членстве Швеции в НАТО и выступила с призывом выйти из альянса.
«

"Этот вопрос является постыдным для Великого национального собрания Турции", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении политической организации.

Парламентская комиссия республики по иностранным делам сегодня начнет рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО.
В заявлении турецких коммунистов отмечается, что после начала украинского кризиса "попытки НАТО заполучить новых членов в Северной Европе набрали обороты". Так, скорость, с которой в альянс приняли Финляндию, в партии считают беспрецедентной.
"К сожалению, и в этом вопросе Великое национальное собрание Турции потерпело серьезную неудачу, проголосовав за вступление Финляндии без единого голоса "против", — заявили там.
Как говорится в заявлении ТКР, присоединение Швеции к альянсу "приведет к продолжению конфликта и политической напряженности в регионе".
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Политики связывают это с тем, что "западные империалистические державы, прежде всего США, выступают за сохранение напряженности". Саму НАТО они назвали "террористической организацией".
«

"С самого начала она не принесли мира ни своим членам, ни народам других стран. Напротив, она развязала террор и организовала массовые убийства в странах, против которых направлена ее деятельность. <...> Мир должен немедленно избавиться от НАТО. Первый шаг к этому — выход нашей страны и других членов из НАТО. Комиссия по иностранным делам Великого национального собрания Турции должна поставить на повестку дня не расширение НАТО, а выход Турции из этой кровавой организации", — призывает ТКР.

Вчера источник РИА Новости в турецком парламенте заявил агентству, что процесс ратификации протокола о членстве Швеции завершится до конца этого года, "если не будет каких-либо эксцессов, способных повлиять на ситуацию".
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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Лидер турецкой партии "Родина" рассказал, чем грозит членство Швеции в НАТО
Вчера, 07:11
 
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