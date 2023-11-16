https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909737196.html

Лидер турецкой партии "Родина" рассказал, чем грозит членство Швеции в НАТО

Лидер турецкой партии "Родина" рассказал, чем грозит членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 16.11.2023

Лидер турецкой партии "Родина" рассказал, чем грозит членство Швеции в НАТО

Турция, одобрив членство Швеции в НАТО, согласится на господство доллара в стране, турецкий народ выступает против американского империализма, заявил РИА... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:11

2023-11-16T07:11

2023-11-16T07:36

в мире

турция

швеция

финляндия

догу перинчек

йенс столтенберг

нато

евросоюз

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АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Турция, одобрив членство Швеции в НАТО, согласится на господство доллара в стране, турецкий народ выступает против американского империализма, заявил РИА Новости лидер партии "Родина" Догу Перинчек. Парламентская комиссия Турции по иностранным делам в четверг начнет рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. "Сказав да расширению НАТО, мы скажем да разрушению национальной экономики, скажем да господству доллара, безработице и обнищанию населения", - сказал турецкий политик. По его словам, расширение НАТО на Восток - это обострение угрозы для Турции. "Девяносто процентов нашего народа выступают против американского империализма и НАТО. Народ избрал Национальное собрание (парламент), а не Ассамблею НАТО. Депутаты присягнули на верность независимости и целостности Турции. Депутаты не могут нарушить свою клятву. Мы призываем наших депутатов проголосовать против вступления Швеции в НАТО", - сказал Перинчек. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231017/nato-1903225757.html

https://ria.ru/20231110/ucheniya-1908785549.html

турция

швеция

финляндия

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в мире, турция, швеция, финляндия, догу перинчек, йенс столтенберг, нато, евросоюз