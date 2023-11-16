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МИД Турции обвинил руководство Израиля в необоснованной клевете - РИА Новости, 16.11.2023
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00:29 16.11.2023 (обновлено: 01:04 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909713816.html
МИД Турции обвинил руководство Израиля в необоснованной клевете
МИД Турции обвинил руководство Израиля в необоснованной клевете - РИА Новости, 16.11.2023
МИД Турции обвинил руководство Израиля в необоснованной клевете
МИД Турции назвал необоснованной клеветой заявления израильских премьера Биньямина Нетаньяху и главы МИД Эли Коэна о турецком президенте Реджепе Тайипе... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:29
2023-11-16T01:04
в мире
турция
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
реджеп тайип эрдоган
хамас
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СТАМБУЛ, 16 ноя – РИА Новости. МИД Турции назвал необоснованной клеветой заявления израильских премьера Биньямина Нетаньяху и главы МИД Эли Коэна о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, отметив, что она не сможет скрыть их военные преступления.Эрдоган в среду заявил, что "тысячи адвокатов" обращаются в Международный уголовный суд "в связи с совершенным Нетаньяху геноцидом". По его словам, Анкара предпримет все необходимые шаги для привлечения Нетаньяху к ответственности. Эрдоган также назвал Израиль террористическим государством.Нетаньяху в ответ обвинил Эрдогана в поддержке терроризма, заявив, что Израиль не будет слушать его нотации. Глава МИД Израиля Эли Коэн обвинил президента Турции в искажении реальности и заявил, что Израиль действует в соответствии с международным правом и продолжит борьбу с палестинским движением ХАМАС."Израильские власти, вошедшие в черные страницы истории своими зверствами и убийствами палестинцев, не имеют права говорить что-либо о законе. Необоснованная клевета в адрес нашего президента со стороны Нетаньяху и Коэна, обеспокоенных озвученными фактами, не скроет их собственных преступлений", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.Анкара отметила, что израильские власти "давно утратили легитимность для человечества" из-за того, что на глазах у всего мира бомбят больницы и убивают женщин и детей, а своей клеветой они не смогут "отвлечь внимание".По заявлению МИД, выразил убеждение в том, что рано или поздно совершившие эти преступления и подстрекавшие к ним предстанут перед судом."Турция продолжит поддерживать правое дело палестинцев и выступать против резни в секторе Газа", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20231115/peregovory-1909707838.html
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в мире, турция, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, хамас
В мире, Турция, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС
МИД Турции обвинил руководство Израиля в необоснованной клевете

МИД Турции: необоснованная клевета Нетаньяху и Коэна не скроет их преступлений

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 ноя – РИА Новости. МИД Турции назвал необоснованной клеветой заявления израильских премьера Биньямина Нетаньяху и главы МИД Эли Коэна о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, отметив, что она не сможет скрыть их военные преступления.
Эрдоган в среду заявил, что "тысячи адвокатов" обращаются в Международный уголовный суд "в связи с совершенным Нетаньяху геноцидом". По его словам, Анкара предпримет все необходимые шаги для привлечения Нетаньяху к ответственности. Эрдоган также назвал Израиль террористическим государством.
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Нетаньяху в ответ обвинил Эрдогана в поддержке терроризма, заявив, что Израиль не будет слушать его нотации. Глава МИД Израиля Эли Коэн обвинил президента Турции в искажении реальности и заявил, что Израиль действует в соответствии с международным правом и продолжит борьбу с палестинским движением ХАМАС.
"Израильские власти, вошедшие в черные страницы истории своими зверствами и убийствами палестинцев, не имеют права говорить что-либо о законе. Необоснованная клевета в адрес нашего президента со стороны Нетаньяху и Коэна, обеспокоенных озвученными фактами, не скроет их собственных преступлений", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.
Анкара отметила, что израильские власти "давно утратили легитимность для человечества" из-за того, что на глазах у всего мира бомбят больницы и убивают женщин и детей, а своей клеветой они не смогут "отвлечь внимание".
По заявлению МИД, выразил убеждение в том, что рано или поздно совершившие эти преступления и подстрекавшие к ним предстанут перед судом.
"Турция продолжит поддерживать правое дело палестинцев и выступать против резни в секторе Газа", - отметили в ведомстве.
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В миреТурцияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАС
 
 
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