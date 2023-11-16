https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909713816.html

МИД Турции обвинил руководство Израиля в необоснованной клевете

МИД Турции обвинил руководство Израиля в необоснованной клевете - РИА Новости, 16.11.2023

МИД Турции обвинил руководство Израиля в необоснованной клевете

МИД Турции назвал необоснованной клеветой заявления израильских премьера Биньямина Нетаньяху и главы МИД Эли Коэна о турецком президенте Реджепе Тайипе... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T00:29

2023-11-16T00:29

2023-11-16T01:04

в мире

турция

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

реджеп тайип эрдоган

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

СТАМБУЛ, 16 ноя – РИА Новости. МИД Турции назвал необоснованной клеветой заявления израильских премьера Биньямина Нетаньяху и главы МИД Эли Коэна о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, отметив, что она не сможет скрыть их военные преступления.Эрдоган в среду заявил, что "тысячи адвокатов" обращаются в Международный уголовный суд "в связи с совершенным Нетаньяху геноцидом". По его словам, Анкара предпримет все необходимые шаги для привлечения Нетаньяху к ответственности. Эрдоган также назвал Израиль террористическим государством.Нетаньяху в ответ обвинил Эрдогана в поддержке терроризма, заявив, что Израиль не будет слушать его нотации. Глава МИД Израиля Эли Коэн обвинил президента Турции в искажении реальности и заявил, что Израиль действует в соответствии с международным правом и продолжит борьбу с палестинским движением ХАМАС."Израильские власти, вошедшие в черные страницы истории своими зверствами и убийствами палестинцев, не имеют права говорить что-либо о законе. Необоснованная клевета в адрес нашего президента со стороны Нетаньяху и Коэна, обеспокоенных озвученными фактами, не скроет их собственных преступлений", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.Анкара отметила, что израильские власти "давно утратили легитимность для человечества" из-за того, что на глазах у всего мира бомбят больницы и убивают женщин и детей, а своей клеветой они не смогут "отвлечь внимание".По заявлению МИД, выразил убеждение в том, что рано или поздно совершившие эти преступления и подстрекавшие к ним предстанут перед судом."Турция продолжит поддерживать правое дело палестинцев и выступать против резни в секторе Газа", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20231115/peregovory-1909707838.html

https://ria.ru/20231115/tsentr-1909698924.html

турция

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, хамас