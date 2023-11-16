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В Минэкономразвития назвали дату запуска "карты туриста" для иностранцев - РИА Новости, 16.11.2023
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Туризм
 
16:52 16.11.2023 (обновлено: 16:53 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/turisty-1909879135.html
В Минэкономразвития назвали дату запуска "карты туриста" для иностранцев
В Минэкономразвития назвали дату запуска "карты туриста" для иностранцев - РИА Новости, 16.11.2023
В Минэкономразвития назвали дату запуска "карты туриста" для иностранцев
Платежная "карта туриста" для иностранных путешественников может быть запущена в России в начале 2024 года, заявил заместитель министра экономического развития... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:52
2023-11-16T16:53
туризм
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россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Платежная "карта туриста" для иностранных путешественников может быть запущена в России в начале 2024 года, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков."Мы сделали закон, который позволит удаленно идентифицировать туриста, давать ему виртуальную карту, а по прибытии он может в аэропорту получить, если захочет, пластиковую карту "Мир"… Я надеюсь, что в начале следующего года мы эту систему в промышленную эксплуатацию запустим", - сказал Вахруков в ходе форума "Города России" в четверг в Екатеринбурге.Замминистра добавил, что сроки запуска "карты туриста" зависят от банков.Власти РФ этим летом приняли закон, который позволяет российским банкам открывать счета иностранным физическим и юридическим лицам без их личного присутствия в банке. Иностранный турист сможет забронировать тур с помощью электронной карты, а по прибытии в Россию - расплачиваться за услуги и совершать покупки.В сентябре в ходе Восточного экономического форума глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что "карта туриста" для платежей иностранцев в России может быть запущена в третьем - начале четвертого квартала 2023 года.Как пояснял РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, эта мера позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются в России иностранные туристы в связи с тем, что карты Visa и MasterCard зарубежных банков не работают в РФ из-за санкций.
https://ria.ru/20231114/puteshestviya-1909221751.html
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новости - туризм, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Минэкономразвития назвали дату запуска "карты туриста" для иностранцев

Замглавы МЭР: карта туриста для иностранцев может заработать в начале 2024 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТуристы из Китая гуляют на Красной площади в Москве
Туристы из Китая гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Туристы из Китая гуляют на Красной площади в Москве. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Платежная "карта туриста" для иностранных путешественников может быть запущена в России в начале 2024 года, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"Мы сделали закон, который позволит удаленно идентифицировать туриста, давать ему виртуальную карту, а по прибытии он может в аэропорту получить, если захочет, пластиковую карту "Мир"… Я надеюсь, что в начале следующего года мы эту систему в промышленную эксплуатацию запустим", - сказал Вахруков в ходе форума "Города России" в четверг в Екатеринбурге.
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Замминистра добавил, что сроки запуска "карты туриста" зависят от банков.
Власти РФ этим летом приняли закон, который позволяет российским банкам открывать счета иностранным физическим и юридическим лицам без их личного присутствия в банке. Иностранный турист сможет забронировать тур с помощью электронной карты, а по прибытии в Россию - расплачиваться за услуги и совершать покупки.
В сентябре в ходе Восточного экономического форума глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что "карта туриста" для платежей иностранцев в России может быть запущена в третьем - начале четвертого квартала 2023 года.
Как пояснял РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, эта мера позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются в России иностранные туристы в связи с тем, что карты Visa и MasterCard зарубежных банков не работают в РФ из-за санкций.
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