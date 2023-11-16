https://ria.ru/20231116/turisty-1909879135.html

В Минэкономразвития назвали дату запуска "карты туриста" для иностранцев

В Минэкономразвития назвали дату запуска "карты туриста" для иностранцев - РИА Новости, 16.11.2023

В Минэкономразвития назвали дату запуска "карты туриста" для иностранцев

Платежная "карта туриста" для иностранных путешественников может быть запущена в России в начале 2024 года, заявил заместитель министра экономического развития... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:52

2023-11-16T16:52

2023-11-16T16:53

туризм

новости - туризм

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Платежная "карта туриста" для иностранных путешественников может быть запущена в России в начале 2024 года, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков."Мы сделали закон, который позволит удаленно идентифицировать туриста, давать ему виртуальную карту, а по прибытии он может в аэропорту получить, если захочет, пластиковую карту "Мир"… Я надеюсь, что в начале следующего года мы эту систему в промышленную эксплуатацию запустим", - сказал Вахруков в ходе форума "Города России" в четверг в Екатеринбурге.Замминистра добавил, что сроки запуска "карты туриста" зависят от банков.Власти РФ этим летом приняли закон, который позволяет российским банкам открывать счета иностранным физическим и юридическим лицам без их личного присутствия в банке. Иностранный турист сможет забронировать тур с помощью электронной карты, а по прибытии в Россию - расплачиваться за услуги и совершать покупки.В сентябре в ходе Восточного экономического форума глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что "карта туриста" для платежей иностранцев в России может быть запущена в третьем - начале четвертого квартала 2023 года.Как пояснял РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, эта мера позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются в России иностранные туристы в связи с тем, что карты Visa и MasterCard зарубежных банков не работают в РФ из-за санкций.

https://ria.ru/20231114/puteshestviya-1909221751.html

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новости - туризм, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)