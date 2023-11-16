https://ria.ru/20231116/tu-160-1909941079.html

Самолеты ВКС России пролетели над Баренцевым, Норвежским и Черным морями

Самолеты ВКС России пролетели над Баренцевым, Норвежским и Черным морями - РИА Новости, 16.11.2023

Самолеты ВКС России пролетели над Баренцевым, Норвежским и Черным морями

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили полеты продолжительностью до 13 часов над Баренцевым, Норвежским и... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:34

2023-11-16T19:34

2023-11-16T19:41

россия

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

ту-160м

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили полеты продолжительностью до 13 часов над Баренцевым, Норвежским и Черным морями, сообщили в четверг в Минобороны России."Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Черного морей. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3. Наиболее продолжительный полет составил более 13 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что их сопровождали истребители Су-30СМ и МиГ-31 Воздушно-космических сил и авиации Северного флота."Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - приводит МО слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.Он уточнил, что летчики дальней авиации совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана регулярно.

https://ria.ru/20231017/bezopasnost-1903264524.html

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россия, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, ту-160м