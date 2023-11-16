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Самолеты ВКС России пролетели над Баренцевым, Норвежским и Черным морями - РИА Новости, 16.11.2023
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19:34 16.11.2023 (обновлено: 19:41 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/tu-160-1909941079.html
Самолеты ВКС России пролетели над Баренцевым, Норвежским и Черным морями
Самолеты ВКС России пролетели над Баренцевым, Норвежским и Черным морями - РИА Новости, 16.11.2023
Самолеты ВКС России пролетели над Баренцевым, Норвежским и Черным морями
Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили полеты продолжительностью до 13 часов над Баренцевым, Норвежским и... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:34
2023-11-16T19:41
россия
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
ту-160м
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили полеты продолжительностью до 13 часов над Баренцевым, Норвежским и Черным морями, сообщили в четверг в Минобороны России."Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Черного морей. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3. Наиболее продолжительный полет составил более 13 часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что их сопровождали истребители Су-30СМ и МиГ-31 Воздушно-космических сил и авиации Северного флота."Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - приводит МО слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.Он уточнил, что летчики дальней авиации совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана регулярно.
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россия, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, ту-160м
Россия, Воздушно-космические силы России, Ту-22М3, Ту-160М
Самолеты ВКС России пролетели над Баренцевым, Норвежским и Черным морями

МО: Ту-160 и Ту-22M3 выполнили полеты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили полеты продолжительностью до 13 часов над Баренцевым, Норвежским и Черным морями, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Черного морей. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3. Наиболее продолжительный полет составил более 13 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что их сопровождали истребители Су-30СМ и МиГ-31 Воздушно-космических сил и авиации Северного флота.
"Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - приводит МО слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
Он уточнил, что летчики дальней авиации совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана регулярно.
Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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РоссияВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3Ту-160М
 
 
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