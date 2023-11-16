https://ria.ru/20231116/trevoga-1909843082.html

В трех областях Украины прозвучала воздушная тревога

В трех областях Украины прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 16.11.2023

В трех областях Украины прозвучала воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:50

2023-11-16T14:50

2023-11-16T14:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (в 13.59 мск) сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, затем (в 14.27 мск) тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях. Ранее в четверг в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, позже ее отменили. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, в котором расположен военный аэродром. Власти Хмельницкой области заявили о повреждении резервуаров для хранения масла. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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украина

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вооруженные силы украины, черниговская область, украина, хмельницкая область, в мире