https://ria.ru/20231116/trevoga-1909738539.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.11.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Винницкой и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:23

2023-11-16T07:23

2023-11-16T07:23

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Винницкой и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (в 05.12 мск) сигнал тревоги прозвучал в Одесской области, затем (в 06.31 мск) - в Кировоградской области. В Винницкой области тревога была объявлена в 06.49 мск.

https://ria.ru/20231115/trevoga-1909570943.html

украина

кировоградская область

одесская область

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в мире, украина, кировоградская область, одесская область