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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.11.2023
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07:23 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/trevoga-1909738539.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.11.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Винницкой и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:23
2023-11-16T07:23
в мире
украина
кировоградская область
одесская область
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Винницкой и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (в 05.12 мск) сигнал тревоги прозвучал в Одесской области, затем (в 06.31 мск) - в Кировоградской области. В Винницкой области тревога была объявлена в 06.49 мск.
https://ria.ru/20231115/trevoga-1909570943.html
украина
кировоградская область
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в мире, украина, кировоградская область, одесская область
В мире, Украина, Кировоградская область, Одесская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Винницкой и Кировоградской областях

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Винницкой и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, первым (в 05.12 мск) сигнал тревоги прозвучал в Одесской области, затем (в 06.31 мск) - в Кировоградской области. В Винницкой области тревога была объявлена в 06.49 мск.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
15 ноября, 13:08
 
В миреУкраинаКировоградская областьОдесская область
 
 
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