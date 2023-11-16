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Названы даты перехода критической информинфраструктуры на доверенное ПО - РИА Новости, 16.11.2023
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15:43 16.11.2023 (обновлено: 15:58 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/tekhnologii-1909857934.html
Названы даты перехода критической информинфраструктуры на доверенное ПО
Названы даты перехода критической информинфраструктуры на доверенное ПО - РИА Новости, 16.11.2023
Названы даты перехода критической информинфраструктуры на доверенное ПО
Переход к использованию доверенных программно-аппаратных комплексов на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России пройдет с 1... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:43
2023-11-16T15:58
технологии
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Переход к использованию доверенных программно-аппаратных комплексов на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России пройдет с 1 сентября 2024 года до 1 января 2030 года, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.Порядок и сроки перехода субъектов критической информационной инфраструктуры на российское и доверенное оборудование определены новым постановлением правительства РФ."Переход субъектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное использование доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на значимых объектах критической информационной инфраструктуры будет проходить с 1 сентября 2024 до 1 января 2030 года", - указано в документе.Отмечено, что действующее сейчас оборудование иностранного производства будет постепенно заменяться на технику и софт, которые находятся в соответствующих реестрах российской радиоэлектронной продукции и отечественного программного обеспечения.Как указано в документе, отраслевые планы перехода на доверенные ПАК должны быть утверждены до 1 сентября следующего года. Этой работой займутся Минпромторг, Минздрав, Минобрнауки, Минтранс, Минцифры, Минэнерго, Минфин, Росреестр, Банк России, Росатом и Роскосмос."Планы перехода на доверенные ПАК организаций, которым непосредственно принадлежат значимые объекты критической информационной инфраструктуры, предполагается утвердить до 1 января 2025 года", - говорится в документе.
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технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Названы даты перехода критической информинфраструктуры на доверенное ПО

Критическую информинфраструктуру переведут на доверенное ПО до 1 января 2030 г

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Переход к использованию доверенных программно-аппаратных комплексов на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России пройдет с 1 сентября 2024 года до 1 января 2030 года, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Порядок и сроки перехода субъектов критической информационной инфраструктуры на российское и доверенное оборудование определены новым постановлением правительства РФ.
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"Переход субъектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное использование доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на значимых объектах критической информационной инфраструктуры будет проходить с 1 сентября 2024 до 1 января 2030 года", - указано в документе.
Отмечено, что действующее сейчас оборудование иностранного производства будет постепенно заменяться на технику и софт, которые находятся в соответствующих реестрах российской радиоэлектронной продукции и отечественного программного обеспечения.
Как указано в документе, отраслевые планы перехода на доверенные ПАК должны быть утверждены до 1 сентября следующего года. Этой работой займутся Минпромторг, Минздрав, Минобрнауки, Минтранс, Минцифры, Минэнерго, Минфин, Росреестр, Банк России, Росатом и Роскосмос.
"Планы перехода на доверенные ПАК организаций, которым непосредственно принадлежат значимые объекты критической информационной инфраструктуры, предполагается утвердить до 1 января 2025 года", - говорится в документе.
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ТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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