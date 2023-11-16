https://ria.ru/20231116/tekhnologii-1909857934.html

Названы даты перехода критической информинфраструктуры на доверенное ПО

Названы даты перехода критической информинфраструктуры на доверенное ПО - РИА Новости, 16.11.2023

Названы даты перехода критической информинфраструктуры на доверенное ПО

Переход к использованию доверенных программно-аппаратных комплексов на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России пройдет с 1... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:43

2023-11-16T15:43

2023-11-16T15:58

технологии

россия

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министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Переход к использованию доверенных программно-аппаратных комплексов на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России пройдет с 1 сентября 2024 года до 1 января 2030 года, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.Порядок и сроки перехода субъектов критической информационной инфраструктуры на российское и доверенное оборудование определены новым постановлением правительства РФ."Переход субъектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное использование доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на значимых объектах критической информационной инфраструктуры будет проходить с 1 сентября 2024 до 1 января 2030 года", - указано в документе.Отмечено, что действующее сейчас оборудование иностранного производства будет постепенно заменяться на технику и софт, которые находятся в соответствующих реестрах российской радиоэлектронной продукции и отечественного программного обеспечения.Как указано в документе, отраслевые планы перехода на доверенные ПАК должны быть утверждены до 1 сентября следующего года. Этой работой займутся Минпромторг, Минздрав, Минобрнауки, Минтранс, Минцифры, Минэнерго, Минфин, Росреестр, Банк России, Росатом и Роскосмос."Планы перехода на доверенные ПАК организаций, которым непосредственно принадлежат значимые объекты критической информационной инфраструктуры, предполагается утвердить до 1 января 2025 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230824/telefon-1891874913.html

https://ria.ru/20230906/uscherb-1894430533.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)