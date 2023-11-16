Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС заявило о поражении 33 единиц израильской военной техники - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 16.11.2023 (обновлено: 17:40 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/tekhnika-1909892106.html
ХАМАС заявило о поражении 33 единиц израильской военной техники
ХАМАС заявило о поражении 33 единиц израильской военной техники - РИА Новости, 16.11.2023
ХАМАС заявило о поражении 33 единиц израильской военной техники
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассама" поразило 33 единицы военной техники Израиля за последние 2 дня, заявил представитель... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:25
2023-11-16T17:40
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906785329_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_feaf977ed15684babc9b08d0a21fd718.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассама" поразило 33 единицы военной техники Израиля за последние 2 дня, заявил представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан."Бригадам "Аль-Кассам" удалось уничтожить и повредить 33 единицы военной техники Израиля за последние 48 часов", - заявил на пресс-конференции Хамдан.Ранее представитель информбюро организации в Ливане Валид аль-Килани заявил РИА Новости, что бригады "Аль-Кассам" уничтожили с начала израильской операции в секторе Газа свыше 200 единиц военной техники.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906785329_100:0:1011:683_1920x0_80_0_0_0f15427daf4970e15130ebcb4bd7d1c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило о поражении 33 единиц израильской военной техники

ХАМАС заявило о поражении 33 единиц техники ЦАХАЛ за последние два дня

© AP Photo / Israel Defense ForcesВоенная техника израильской армии в секторе Газа
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Военная техника израильской армии в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассама" поразило 33 единицы военной техники Израиля за последние 2 дня, заявил представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан.
"Бригадам "Аль-Кассам" удалось уничтожить и повредить 33 единицы военной техники Израиля за последние 48 часов", - заявил на пресс-конференции Хамдан.
Ранее представитель информбюро организации в Ливане Валид аль-Килани заявил РИА Новости, что бригады "Аль-Кассам" уничтожили с начала израильской операции в секторе Газа свыше 200 единиц военной техники.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала