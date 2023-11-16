https://ria.ru/20231116/tekhnika-1909892106.html

ХАМАС заявило о поражении 33 единиц израильской военной техники

ХАМАС заявило о поражении 33 единиц израильской военной техники - РИА Новости, 16.11.2023

ХАМАС заявило о поражении 33 единиц израильской военной техники

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассама" поразило 33 единицы военной техники Израиля за последние 2 дня, заявил представитель... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:25

2023-11-16T17:25

2023-11-16T17:40

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассама" поразило 33 единицы военной техники Израиля за последние 2 дня, заявил представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан."Бригадам "Аль-Кассам" удалось уничтожить и повредить 33 единицы военной техники Израиля за последние 48 часов", - заявил на пресс-конференции Хамдан.Ранее представитель информбюро организации в Ливане Валид аль-Килани заявил РИА Новости, что бригады "Аль-Кассам" уничтожили с начала израильской операции в секторе Газа свыше 200 единиц военной техники.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году