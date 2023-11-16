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Оверчук возложил цветы к табличке русским морякам в Сан-Франциско - РИА Новости, 16.11.2023
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04:35 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/tablichka-1909728702.html
Оверчук возложил цветы к табличке русским морякам в Сан-Франциско
Оверчук возложил цветы к табличке русским морякам в Сан-Франциско - РИА Новости, 16.11.2023
Оверчук возложил цветы к табличке русским морякам в Сан-Франциско
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук возложил цветы к памятной табличке русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:35
2023-11-16T04:35
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук возложил цветы к памятной табличке русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско, передает корреспондент РИА Новости. Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС, прибыл к памятной табличке в сопровождении посла РФ Анатолия Антонова. Памятная табличка установлена на набережной Эмбаркадеро в знак благодарности русским военным морякам, погибшим при тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231116/ates-1909728575.html
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в мире, сан-франциско, россия, калифорния, алексей оверчук, анатолий антонов, сша
В мире, Сан-Франциско, Россия, Калифорния, Алексей Оверчук, Анатолий Антонов, США
Оверчук возложил цветы к табличке русским морякам в Сан-Франциско

Оверчук возложил цветы к табличке русским морякам в Сан-Франциско

© РИА Новости / Александр ЛыскинГород Сан-Франциско
Город Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
Город Сан-Франциско. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук возложил цветы к памятной табличке русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско, передает корреспондент РИА Новости.
Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС, прибыл к памятной табличке в сопровождении посла РФ Анатолия Антонова.
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Памятная табличка установлена на набережной Эмбаркадеро в знак благодарности русским военным морякам, погибшим при тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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В миреСан-ФранцискоРоссияКалифорнияАлексей ОверчукАнатолий АнтоновСША
 
 
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