https://ria.ru/20231116/tablichka-1909728702.html
Оверчук возложил цветы к табличке русским морякам в Сан-Франциско
Оверчук возложил цветы к табличке русским морякам в Сан-Франциско - РИА Новости, 16.11.2023
Оверчук возложил цветы к табличке русским морякам в Сан-Франциско
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук возложил цветы к памятной табличке русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:35
2023-11-16T04:35
2023-11-16T04:35
в мире
сан-франциско
россия
калифорния
алексей оверчук
анатолий антонов
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907841181_0:185:2967:1854_1920x0_80_0_0_2a91ff4203a79b1670c5f08cdd269e76.jpg
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук возложил цветы к памятной табличке русским морякам, погибшим при тушении пожара в Сан-Франциско, передает корреспондент РИА Новости. Оверчук, возглавляющий делегацию РФ на саммите АТЭС, прибыл к памятной табличке в сопровождении посла РФ Анатолия Антонова. Памятная табличка установлена на набережной Эмбаркадеро в знак благодарности русским военным морякам, погибшим при тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231116/ates-1909728575.html
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903790734.html
сан-франциско
россия
калифорния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907841181_221:0:2816:1946_1920x0_80_0_0_cb9c1034cccc84ce12f7d1d66bcf2ca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сан-франциско, россия, калифорния, алексей оверчук, анатолий антонов, сша
В мире, Сан-Франциско, Россия, Калифорния, Алексей Оверчук, Анатолий Антонов, США
Оверчук возложил цветы к табличке русским морякам в Сан-Франциско
Оверчук возложил цветы к табличке русским морякам в Сан-Франциско