Глава Чукотки назвал причину нарушения связи на Чукотке и Камчатке
Причиной нарушения связи на Чукотке и Камчатке стала авария из-за земляных работ
Вид города Анадырь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Причиной нарушения связи на Чукотке и Камчатке, где пропадал и интернет, стала авария из-за земляных работ сторонней организации, сообщил глава Чукотского АО Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.
В среду правительство Чукотского автономного округа сообщило, что Камчатский край так же, как и Чукотка, частично остался без связи из-за повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории полуострова. Специалисты отправились к месту устранения аварии. Как ранее передал корреспондент РИА Новости, мобильный интернет заработал на Камчатке примерно в 9 утра местного времени (полночь мск). При этом он работает с перебоями. До этого в течение 15 часов жители полуострова могли только звонить и отправлять смс. На Чукотке связь также была восстановлена около полуночи по московскому времени.
"Произошел очередной инцидент с ВОЛС. Чукотка накануне вновь осталась без связи… Предварительно известно, что причиной нарушения связи стали земляные работы сторонней организации между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний Камчатского края", - написал Кузнецов.
Он отметил, что для предотвращения подобных ситуаций власти запрашивают у Минцифры выделение дополнительных спутниковых резервных каналов, а также предлагают возобновить федеральное субсидирование компенсации стоимости тарифов.
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"Уверен, что получим в этом вопросе поддержку, ведь задача поставлена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", - добавил Кузнецов.
Также губернатор добавил, что после повреждения в октябре на подводной части линии направил в Росрыболовство обращение о необходимости уведомлять суда о маршрутах ВОЛС, которые выходят в море для траления рыбы.
В октябре кабель подводной ВОЛС на Чукотку - единственной наземной линии общей сети связи с остальной частью России - был поврежден рыболовным тралом на участке Петропавловск-Камчатский - Анадырь. Починили его к 27 октября.
В середине декабря 2022 года "Ростелеком" завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи на Чукотку длинной 2,2 тысячи километров, проложенной в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность новой линии связи составляла 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с.