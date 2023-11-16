https://ria.ru/20231116/svetilnik-1909700371.html

Светильник для иммерсивных пространств в школах разработали в Москве

Светильник для иммерсивных пространств в школах разработали в Москве - РИА Новости, 16.11.2023

Светильник для иммерсивных пространств в школах разработали в Москве

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Светильники нового поколения для иммерсивных пространств в образовательных учреждениях разработала столичная компания, образцы... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:13

2023-11-16T07:13

2023-11-16T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909700175_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_29924575c357c0d52e14588f997d69cc.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Светильники нового поколения для иммерсивных пространств в образовательных учреждениях разработала столичная компания, образцы были представлены на выставке-форуме по образованию GESS Dubai 2023, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он сказал, что произведенное электротехническое оборудование в столице на сегодняшний день востребовано в ряде отраслей."Промышленники регулярно предлагают различные новинки. Например, столичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве осветительных приборов, начала выпускать светильники для оборудования иммерсивных пространств в образовательных учреждениях. Новинка поможет изучать школьную программу с помощью инновационных технологий и виртуального погружения в исследуемую среду. Продукт уже прошел тестовые испытания. Планируется, что на предприятии каждый год смогут производить до 1 тыс. светильников", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что с помощью иммерсивныхпространств школьники могут погружаться в изучаемые предметы, а также развивать усидчивость.С помощью данных приборов в зависимости от темы урока воспроизводятся соответствующие звуки, запахи и освещение в учебном пространстве. К примеру, тема походов мореплавателей может сопровождаться звуками волн, криками чаек и запахом воды из моря.В свою очередь, руководитель отдела по работе с проектными институтами компании Виктор Котренко заявил, что данный товар был разработан, основываясь на потребностях современных школ. Эти светильники помогут ученикам получить доступ к всестороннему восприятию материала с максимальным погружением.В пресс-службе напомнили, что Москва – город с развитым производством. Здесь работает свыше 4 тыс. промплощадок, где трудятся более 720 тыс. человек. Каждый год в столице открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель и другое.Кроме того, на территории Москвы созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Одни из них - целевые займы и субсидии. Властями Москвы также разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20231115/tara-1909536328.html

https://ria.ru/20231114/spetspitanie-1909283653.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский