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Врио самарского министра строительства заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 16.11.2023
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15:06 16.11.2023 (обновлено: 15:12 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/sud-1909847784.html
Врио самарского министра строительства заподозрили в превышении полномочий
Врио самарского министра строительства заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 16.11.2023
Врио самарского министра строительства заподозрили в превышении полномочий
Врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева подозревают в превышении должностных полномочий при выплате более 190 миллионов рублей подрядчику... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:06
2023-11-16T15:12
происшествия
самарская область
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева подозревают в превышении должностных полномочий при выплате более 190 миллионов рублей подрядчику за проектирование станции метро "Самарская", которое не получило положительного заключения госэкспертизы, сообщил представитель главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области на заседании в Октябрьском районном суде Самары по мере пресечения Асееву."Двадцатого июня 2023 года возбуждено уголовное дело… по части 1 статьи 286 УК РФ по факту совершения неустановленными лицами из числа… управления капитального строительства Самарской области умышленных противоправных действий, явно выходящих за пределы должностных полномочий, которые повлекли за собой существенные нарушения законных интересов общества и государства, выразившихся в расходовании бюджетных средств на общую сумму свыше 190 миллионов рублей за фактически не выполненные работы по проектированию станции метро "Самарская", не получившие положительного заключения госэкспертизы в связи с приостановкой проектирования станции. Установлено, что преступление совершено Михаилом Асеевым, на тот момент занимавшим должность директора УКС", - сказала следователь.Во вторник Асеев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.Ранее в правительстве Самарской области сообщили, что в региональном министерстве строительства прошли следственные действия, правительство области содействует правоохранительным органам и надзорным ведомствам.Источник в силовых структурах говорил РИА Новости, что обыски проводились 14 ноября в правительстве региона, у бывшего вице-губернатора - председателя правительства региона Виктора Кудряшова. Позже источник сообщал о задержании Кудряшова и Асеева.В ряде Telegram-каналов появилась информация, что обыски в офисе компании "Волгатрансстрой", региональном правительстве и у экс-председателя правительства Кудряшова проводятся по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах официально эту информацию не комментируют.
https://ria.ru/20231108/arest-1908162593.html
https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909751915.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
Врио самарского министра строительства заподозрили в превышении полномочий

Врио главы самарского Минстроя Асеева заподозрили в превышении полномочий

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева подозревают в превышении должностных полномочий при выплате более 190 миллионов рублей подрядчику за проектирование станции метро "Самарская", которое не получило положительного заключения госэкспертизы, сообщил представитель главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области на заседании в Октябрьском районном суде Самары по мере пресечения Асееву.
«
"Двадцатого июня 2023 года возбуждено уголовное дело… по части 1 статьи 286 УК РФ по факту совершения неустановленными лицами из числа… управления капитального строительства Самарской области умышленных противоправных действий, явно выходящих за пределы должностных полномочий, которые повлекли за собой существенные нарушения законных интересов общества и государства, выразившихся в расходовании бюджетных средств на общую сумму свыше 190 миллионов рублей за фактически не выполненные работы по проектированию станции метро "Самарская", не получившие положительного заключения госэкспертизы в связи с приостановкой проектирования станции. Установлено, что преступление совершено Михаилом Асеевым, на тот момент занимавшим должность директора УКС", - сказала следователь.
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Во вторник Асеев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
Ранее в правительстве Самарской области сообщили, что в региональном министерстве строительства прошли следственные действия, правительство области содействует правоохранительным органам и надзорным ведомствам.
Источник в силовых структурах говорил РИА Новости, что обыски проводились 14 ноября в правительстве региона, у бывшего вице-губернатора - председателя правительства региона Виктора Кудряшова. Позже источник сообщал о задержании Кудряшова и Асеева.
В ряде Telegram-каналов появилась информация, что обыски в офисе компании "Волгатрансстрой", региональном правительстве и у экс-председателя правительства Кудряшова проводятся по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах официально эту информацию не комментируют.
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