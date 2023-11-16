https://ria.ru/20231116/stend-1909860726.html

Иркутская область в День СФО на ВДНХ презентовала полпреду свой стенд

Иркутская область в День СФО на ВДНХ презентовала полпреду свой стенд - РИА Новости, 16.11.2023

Иркутская область в День СФО на ВДНХ презентовала полпреду свой стенд

В День Сибирского федерального округа на ВДНХ губернатор Приангарья Игорь Кобзев презентовал полпреду Анатолию Серышеву интерактивный стенд Иркутской области,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:52

2023-11-16T15:52

2023-11-16T15:52

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

иркутская область

игорь кобзев

россия

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ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. В День Сибирского федерального округа на ВДНХ губернатор Приангарья Игорь Кобзев презентовал полпреду Анатолию Серышеву интерактивный стенд Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и делегация региона приняли участие в праздновании Дня Сибирского федерального округа, который состоялся на Международной выставке-форуме "Россия" 16 ноября. В течение дня на ВДНХ прошли мероприятия с участием полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолия Серышева. Ключевым событием стал осмотр экспозиционных стендов регионов Сибири. Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту. Полномочный представитель выразил благодарность главам регионов округа за организацию работы по подготовке к выставке и нестандартный подход в оформлении экспозиций. "На экспозиционном стенде Иркутской области Анатолию Серышеву представили промышленный, экономический и культурный потенциал региона. Игорь Кобзев презентовал полпреду интерактивный стенд Приангарья, рассказал о его концепции и об основных достижениях региона", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, Иркутская область – одна из ключевых территорий СФО, которая входит в число пяти самых больших по площади регионов страны. На ВДНХ она представлена слоганом "Иркутская область - золотое звено России", что говорит не только о ресурсном богатстве края, но и выражает благодарность всем жителям, которые создают его историю. Также Игорь Кобзев пригласил всех желающих посетить праздничные мероприятия, которые состоятся в павильоне 75 на ВДНХ в День Иркутской области 17 ноября. Посетителей ждет яркая и насыщенная программа.

https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html

https://ria.ru/20231115/rabota-1909643601.html

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выставка-форум "россия", иркутская область, игорь кобзев, россия