https://ria.ru/20231116/srok-1909833738.html
Суд в ДНР дал срок украинскому связисту за расстрел жителя Мариуполя
Суд в ДНР дал срок украинскому связисту за расстрел жителя Мариуполя - РИА Новости, 16.11.2023
Суд в ДНР дал срок украинскому связисту за расстрел жителя Мариуполя
Верховный суд в ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского водителя-радиотелефониста, расстрелявшего жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:29
2023-11-16T14:29
2023-11-16T14:29
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Верховный суд в ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского водителя-радиотелефониста, расстрелявшего жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении 30-летнего водителя-радиотелефониста 3 роты вооруженных сил Украины Сергея Иванкова... Приговорил Иванкова к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима ", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с 8 по 12 марта 2022 года Иванков находился на боевой позиции на бульваре Приморский в Мариуполе. По средствам радиосвязи Иванков получил приказ командира о ликвидации мирного населения и расстрелял из автомата гражданского мужчину, идущего вблизи позиций. Мужчина скончался на месте преступления. Он признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20231113/prigovor-1909145895.html
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Суд в ДНР дал срок украинскому связисту за расстрел жителя Мариуполя
Суд в ДНР дал 25 лет колонии украинскому связисту за расстрел жителя Мариуполя